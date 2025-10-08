Manifestazione per Gaza a Roma, in migliaia per il corteo al Colosseo: “Stop complicità con Israele”

“Stop alla complicità con Israele” è il nuovo grido di migliaia di persone che oggi si sono radunate di nuovo a Roma e in varie città italiane a sostegno della Palestina, dopo l’attacco della marina israeliana alla Freedom Flotilla. A bordo medici e aiuti umanitari.

La manifestazione per Gaza e la Freedom Flotilla oggi a Roma

Migliaia di persone sono tornate a manifestare per le strade della Capitale oggi a sostegno del popolo palestinese. Il nuovo corteo di mercoledì 8 ottobre è stato lanciato in segno di solidarietà dopo l'attacco di Israele alla Freedom Flotilla Coalition, che porta a bordo medici e aiuti umanitari. I manifestanti si sono radunati alle 18.30 al Colosseo con bandiere della palestina e striscioni gridando "Free Palestine". Il corteo attraversa il centro storico diretto fino a Piramide, dove ci sarà in presidio. Roma oggi si è nuovamente mobilitata per Gaza trascorsi pochi giorni dalla manifestazione nazionale per alla quale ha partecipato circa un milione di persone. Oggi insieme alla Capitale ci sono mobilitazioni in varie altre città italiane, tra le quali Brescia, Genova, Bologna, Milano e Cagliari.

Il corteo per Gaza a Roma dal Colosseo a Piramide, poi presidio

A promuovere la manifestazione sono Freedom Flotilla Coalition, Giovani Palestinesi Italia, Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese. In testa al corteo gli attivisti sostengono uno striscione con la scritta "stop complicità con Israele", gli attivisti sfilano lungo via Aventino verso piazzale Ostiense. "Non abbiamo notizie degli equipaggi – dice Kaled della Freedom Flotilla Italia – continueremo con le mobilitazioni". A lanciare la manifestazione anche Unione sindacale di base Usb: "LIbertà immediata per tutti gli attivisti della Freedom Flotilla. Il Governo italiano interrompa le relazioni economiche e commerciali, la vendita di armi, i rapporti diplomatici con Israele, uno Stato riconosciuto responsabile di genocidio".

Manifestazioni per la Palestina dopo l'attacco alla Freedom Flotilla

Le nuove manifestazioni di oggi pomeriggio sono state lanciate dopo il violento attacco della marina israeliana all'alba alla nave Conscience e a tutte le barche della Thousand Madlenss to Gaza, dirette a Gaza per consegnare gli aiuti umanitari e per aprire un corridoio umanitario. Come ha fatto sapere l'Unità di Crisi della Farnesina nel tardo pomeriggio era previsto l'arrivo al porto di Ashdod. Gli attivisti sono stati attaccati a circa 120 miglia dalla costa in acque internazioni: un atto di pirateria e una nuova grave violazione del diritto internazionale, dopo quanto avvenuto con la Global Sumund Flotilla. Sono 150 gli attivisti arrestati, tra i quali ci sono anche nove italiani. Cgil Roma Lazio ha organizzato nel primo pomeriggio flash mob davanti all'IFO, allo Spallanzani e all'ospedale San Giovanni.