Manifestazione per Gaza a Roma il 7 giugno, il percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati

In programma la manifestazione per Gaza a Roma, sabato 7 giugno. Ad organizzarla congiuntamente i partiti di centro sinistra: Movimento 5 stelle, Partito Democratico ed Alleanza Verdi Sinistra. Il corteo partirà alle ore 14 da piazza Vittorio Emanuele II e terminerà a piazza San Giovanni in Laterano. Per l'occasione il Comune di Roma ha annunciato il piano mobilità con la chiusura stradale e la deviazione dei bus di linea.

Il percorso del corteo a Roma il 7 giugno per Gaza

La manifestazione nazionale programmata dai partiti di centro sinistra per sabato 7 giugno a Roma, partirà alle ore 14 dopo un raggruppamento a piazza Vittorio Emanuele II. Il corteo proseguirà poi su Via Emanuele Filiberto il suo percorso per concludersi nel tardo pomeriggio a piazza San Giovanni in Laterano.

Al corteo è attesa la presenza di circa 50mila persone. I partiti di Pd, Avs e M5S, fautori della manifestazione nazionale, intendono chiedere "la fine del massacro e dei crimini del governo Netanyahu a Gaza", si legge nel manifesto della mobilitazione.

Possibili strade chiuse e bus deviati sabato 7 giugno a Roma

La chiusura di Via Emanuele Filiberto per permettere la circolazione in sicurezza del corteo comporterà una deviazione anche dei mezzi pubblici di linea che percorrono di solito le zone interessate dal corteo. Roma Mobilità fa sapere che ad essere deviati nella giornata di sabato 7 giugno fino alle ore 18 sono le seguenti linee:

Ulteriori aggiornamenti sulla mobilità verranno annunciati nella sezione apposita del sito di Roma Capitale.