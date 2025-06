Manifestazione per Gaza in diretta da Roma: Pd, M5s e Avs in corteo fino a Piazza San Giovanni

La manifestazione per Gaza in diretta da Roma oggi, sabato 7 giugno, organizzata dalle opposizioni a partire dalle ore 14 per "fermare il massacro del popolo palestinese e denunciare i crimini del governo Netanyahu": Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra arriveranno in corteo a Piazza San Giovanni.

L'iniziativa è stata promossa dai tre partiti e si basa sulla mozione unitaria depositata in Parlamento e bocciata dal centrodestra. La manifestazione però, come hanno chiarito i leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, sarà aperta tutti, incluse le forze di maggioranza. Tuttavia, da quando è stata annunciata, diversi esponenti di governo, tra cui il vicepremier Antonio Tajani, hanno criticato l'iniziativa accusando le opposizioni di "usare le vittime palestinesi per fare propaganda".

3 minuti fa 10:30 A che ora parte il corteo per Gaza oggi a Roma: il percorso Il corteo partirà alle 14.00 da piazza Vittorio Emanuele II a Roma e proseguirà per Via Emanuele Filiberto. Il percorso si concluderà nel tardo pomeriggio a piazza San Giovanni in Laterano. La chiusura delle strade interessate dalla manifestazione comporterà la deviazione delle linee di diversi autobus fino alle ore 18.00. A cura di Giulia Casula 32 minuti fa 10:01 Manifestazione per Gaza oggi a Roma, news in diretta dal corteo Oggi a Roma Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra scenderanno in piazza per accendere una luce su quanto sta succedendo nella Striscia e per fermare le azioni del governo israeliano. Il corteo di protesta contro il massacro a Gaza partirà alle 14.00 da Piazza Vittorio Emanuele II e terminerà a Piazza San Giovanni in Laterano. A cura di Giulia Casula