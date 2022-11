Manifestazione Non Una di Meno oggi a Roma: percorso, strade chiuse e bus deviati il 26 novembre Oggi dalle 14 il corteo organizzato da Non una di meno, con partenza da piazza della Repubblica e arrivo a San Giovanni: ecco percorso, deviazioni e limitazioni bus e metro e divieti di sosta.

A cura di Beatrice Tominic

Si tiene oggi la manifestazione organizzata da "Non una di meno" in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", celebrata ieri, venerdì 25 novembre. L'appuntamento è alle ore 14 circa in piazza della Repubblica: da qui la partenza del corteo è prevista circa una trenta minuti dopo, alle 14.30. L'arrivo, invece, è in piazza di Porta San Giovanni, fino alle ore 20. I primi provvedimenti in vista della manifestazione partono alle ore 8 della mattina, con divieti di sosta temporanei. Anche i mezzi pubblici sono a rischio: alcune linee di bus sono limitate o deviate e la Questura di Roma non esclude la chiusura della fermata San Giovanni della linea A della metropolitana. Si prevede la partecipazione di 50mila persone provenienti da tutto il territorio nazionale.

Il percorso del corteo oggi 26 novembre per la manifestazione di Non Una di Meno

È stato organizzato per oggi, sabato 26 novembre 2022, il corteo di Non una di meno in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", celebrata ieri 25 novembre. L'appuntamento per la partenza della manifestazione è a piazza della Repubblica fino a piazza di Porta San Giovanni, sfilando lungo via Einaudi, raggiungendo piazza dei Cinquecento. I e le manifestanti in corteo attraverseranno poi via Cavour per arrivare in piazza di Santa Maria Maggiore e proseguire su via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II e via Emanuele Filiberto.

Corteo Non una di meno: divieti di sosta, bus e tram Atac deviati il 26 novembre a Roma

In occasione della manifestazione, a partire già dalle ore 8 della mattina, in piazza della Repubblica e in piazza di Porta San Giovanni scattano i divieti di sosta. Come richiesto dalla Questura di Roma, non si esclude neanche l'interruzione del servizio della fermata San Giovanni della metropolitana della linea A. Al suo posto, si potranno utilizzare le stazioni di Manzoni e Re di Roma.

Altri possibili disagi riguardano i trasporti pubblici. Alcune linee di autobus saranno deviate o limitate nei loro percorsi, nel particolare le linee: