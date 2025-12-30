Mani e occhi a rischio con i botti di Capodanno: “Lesioni gravi e permanenti, ecco come evitarle”
Non utilizzare petardi e fuochi artificiali, affidando i festeggiamenti a operatori qualificati per godersi lo spettacolo a distanza di sicurezza sono alcuni dei consigli per la prevenzione dei traumi di Capodanno. L'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma ha diffuso un decalogo dedicato alla prevenzione di lesioni più o meno gravi o permanenti, causate da petardi e fuochi d’artificio. Durante la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, i dati clinici interni indicano in media cinque urgenze gravi legate a petardi e fuochi d’artificio. La struttura ospedaliera, riferimento regionale, è coinvolta nella gestione dei casi a maggiore complessità all’interno della rete assistenziale, con pazienti non solo adulti ma anche ragazzi, che si recano al pronto soccorso, perché rimasti feriti dalle esplosioni.
Ad essere maggiormente a rischio danni sono occhi, mani e arti. Basta un attimo perché una notte di festa si trasformi in un’emergenza sanitaria con conseguenze permanenti. "I traumi da petardi e fuochi d’artificio non sono incidenti banali, ma lesioni gravi e spesso irreversibili, che interessano soprattutto uomini giovani e, nei casi più drammatici, bambini" spiega il dottor Felici, direttore della UOC Chirurgia Plastica Ricostruttiva E Chirurgia Della Mano. Il decalogo di prevenzione diffuso dall'ospedale San Camillo Forlanini nasce dall’esperienza clinica maturata sul campo e sul suo ruolo di centro di riferimento regionale, accreditato dal 2021 dalla Federazione delle società europee di chirurgia della mano (Fessh) come centro per i traumi e i reimpianti della mano.
I consigli per evitare traumi da botti di Capodanno
Ecco il decalogo di prevenzione dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, con i consigli utili per evitare di finire al pronto soccorso la notte di Capodanno:
- Non utilizzare petardi e fuochi artificiali: affidate i festeggiamenti a operatori qualificati e godetevi lo spettacolo a distanza di sicurezza;
- Non tentare mai di fabbricare petardi in casa: sono frequenti gli incidenti domestici causati da chi tenta di ricavare ordigni più grandi;
- Non utilizzare petardi e fuochi artificiali in ambienti chiusi, ma sempre all’aperto;
- Non utilizzare petardi e fuochi artificiali vicino ai bambini: assicuratevi che li osservino da una distanza sicura e, se usano le stelline, sorvegliateli attentamente;
- Se un petardo non funziona o la miccia si spegne, evitate di forzarne l’accensione e gettatelo in un recipiente pieno d’acqua;
- Non raccogliere petardi inesplosi da terra, non provare a riaccenderli e non avvicinarsi a fonti di fumo;
- Non maneggiare fuochi artificiali o petardi in prossimità di fiamme libere, comprese le sigarette accese;
- Non orientare i fuochi artificiali verso persone o materiali infiammabili come tende, divani o vestiti;
- Durante l’accensione appoggiare sempre il petardo o il fuoco artificiale su un supporto non infiammabile, non tenerlo in mano e mantenerlo lontano dal volto;
- Appena attivato il fuoco artificiale, allontanarsene immediatamente.