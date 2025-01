video suggerito

Mangiano caramelle alla cannabis: due giovani intossicate finiscono in ospedale Un forte mal di pancia ha colto due giovani, dopo aver mangiato delle caramelle alla cannabis comprate in un negozio a Roma. Entrambe sono state portate in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di reprtorio

Due ragazze sono finite in ospedale, dopo aver mangiato delle caramelle comprate in un negozio che vende prodotti a base di cannabis. L'episodio è accaduto a Piazza Vittorio Emanuele II in zona Esquilino a Roma, nella serata di ieri, sabato 18 gennaio. Quella che doveva essere una prova volta a soddisfare una loro curiosità o un gioco, le ha mandate al pronto soccorso con un forte mal di pancia.

Non è chiaro cosa sia accaduto e perché le caramelle abbiano provocato una reazione del genere nelle ragazze. Le caramelle alla cannabis come gli altri prodotti CBD derivati dalla canapa che contengono meno dello 0,2% di THC (tetraidrocannabinolo) sono legali in Italia. Sono caramelle gommose che in commercio si possono trovare in diverse forme e colori, che contengono cannabidiolo.

Le due ragazze colte dai sintomi di un'intossicazione

Secondo quanto ricostruito le due amiche avevano acquisitato le caramelle alla cannabis in un negozio di Roma. Incuriosite dal gusto, le hanno provate. Poco dopo sono state colte entrambe da un forte mal di pancia, sintomo di un'intossicazione alimentare.

Soccorse in ambulanza e trasportate in ospedale

Le giovani dopo aver mangiato le caramelle si sono sentite male e hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che le ha prese in carico e le ha trasportate con l'ambulanza all'ospedale San Giovanni. Giunte al pronto soccorso sono state sottoposte ad alcuni esami e alle cure del caso. Presenti i carabinieri della stazione di Roma Tuscolana, i colleghi di piazza Dante, hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano sull'accaduto. Ai militari le due ragazze hanno raccontato quanto successo.