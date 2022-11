Maltempo: mareggiata a Ostia, danni agli stabilimenti e abitazioni allagate Mareggiata e temporali sul litorale romano. A Ostia danneggiati e allagati gli stabilimenti balneari, strade e case allagate all’Idroscalo.

A cura di Redazione Roma

Il sindaco di Roma con un'ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi in tutto il X Municipio ovvero il territorio di Ostia, a causa dell'allerta meteo livello arancione. Il vento forte ha provocato una violenta mareggiata che ha già provocato diversi danni. Le immagini pubblicate sui social network mostrano gli stabilimenti balneari del litorale di Ponente raggiunti dall'acqua del mare, mentre nella zona dell'Idroscalo è crollata una porzione della banchina di protezione, e si registrano allagamenti di strade e abitazioni.

Sul posto il personale dei Vigili Del Fuoco, della Protezione Civile e i Carabinieri. Tre le abitazioni evacuate a scopo precauzionale. Nella notte il vento forte ha provocato la caduta diversi rami e l'allagamento di alcuni tratti stradali, ma senza gravi conseguenze. Nella capitale, dove è stata disposta la chiusura di parchi e ville storiche, invece non si registrano al momento criticità di rilievo.

Cinquanta interventi dei vigili del fuoco nella notte

Nella notte sono stati invece 50 gli interventi svolti dai vigili del fuoco a Roma e provincia. Tra le aree più colpite i Castelli Romani e la periferia Est della Capitale. Su via di Salone un automobilista con la vettura in panne è stato tratto in salvo, interventi si sono resi necessari nei comuni Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario e Rocca di Papa. In provincia di Latina 25 gli interventi svolti dalle prime ore della notte, sempre dai vigili del fuoco, la maggior parte dei quali per alberi o rami caduti.

Le previsioni del tempo su Roma e Lazio

Il ciclone Poppea porterà pioggia e vento per tutta la giornata di oggi su Roma e il Lazio, ma già dalla giornata di domani assisteremo a un sostanziale miglioramento almeno fino a venerdì, quando una nuova ondata di maltempo perdurerà fino all'inizio della prossima settimana.