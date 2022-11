Previsioni meteo Roma e Lazio 22 novembre: forte vento, temporali e piogge abbondanti Piogge abbondanti, forte vento e temporali sono le previsioni a Roma e nel Lazio per martedì 22 novembre, giornata di allerta meteo arancione. Diversi Comuni della regione hanno chiuso le scuole.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 22 novembre, registrano piogge abbonadanti, forte vento e temporali. Come annunciano gli esperti del Meteo.it il ciclone Poppea sta portando il maltempo su gran parte del Paese, con mareggiate lungo le coste e rischio nubifragi. L'attenzione della protezione civile è alta soprattutto tra Roma e provincia, lungo il litorale e nel Basso Lazio, nelle città di Latina e Frosinone, dove l'allerta è arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Su Rieti e Viterbo e le rispettive province l'allerta è gialla. Particolare attenzione è posta al vento, che soffierà forte.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 22 novembre

Oggi, martedì 22 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano una forte ondata di maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale sono previste piogge molto forti di notte fino a 25 millimetri, abbondanti al mattino fino a 8 millimetri e temporali nel pomeriggio. Verso sera potrebbe registrarsi un lieve miglioramento, con piogge alternate a schiarite. Il vento soffierà da molto forte a moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 16 gradi. Anche sul resto del Lazio cadrà la pioggia, specialmente su Frosinone e Latina.

Chiuse le scuole del Municipio X, di Latina e Frosinone

Una giornata di allerta meteo arancione, diversi Comuni del Lazio e nel Municipio X della Capitale hanno tenuto chiuse le scuole di ogni ordine e grado come misura preventiva. Tra i capoluoghi di provincia a tenere le scuole chiuse sono Latina e Frosinone. Tra i Comuni Anzio, Nettuno, Fondi, Sabaudia, Cassino. A Roma il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza oltre che per le scuole del Municipio X anche per chiudere parchi giochi, giardini e ville storiche, per scongiurare eventuali incidenti dovuti alla caduta di alberi e rami e ha raccomandato ai cittadini di fare attenzione all'esterno.