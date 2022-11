Roma allagata, automobilista in panne salvato da vigili del fuoco: almeno 80 interventi per maltempo Roma si allaga: mareggiate nelle zone costiere e allagamenti ad est della capitale, dove un automobilista in panne è stato salvato dai pompieri in via del Salone.

A cura di Beatrice Tominic

Allagamento in via del Salone dove un automobile è rimasto in panne, foto dalla pagina Facebook "Protezione Civile Roma Est Lunghezza–ODV"

Nottata di pioggia, vento e temporali su Roma e tutto il Lazio: sono stati almeno 80 gli interventi dei vigili del fuoco arrivati in soccorso della popolazione. Fra loro anche un automobilista rimasto in panne in via di Salone, nella periferia est della campitale, fra Settecamini e Lunghezza. Molti anche i disagi anche nei comuni limitrofi della capitale come Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario e Rocca di Papa.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei sommozzatori a Fiumicino.

Maltempo nelle zone costiere

Colpite molti territori costieri della regione: nella nottata ci sono stati allagamenti alla foce del Tevere. Sul posto sono arrivate quattro squadre di vigili del fuoco insieme al nucleo di sommozzatori per soccorrere alcune persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni: le operazioni sono ancora in corso.

Stessa situazione anche ad Ostia, dove la mareggiata e i temporali hanno causato molti danni sul litorale romano soprattutto agli stabilimenti balneari, alle strade e alle case allagate all'Idroscalo. Molte le testimonianze arrivate anche dai social media che mostrano gli stabilimenti balneari del Litorale di Ponente allagati e raggiunti dall'acqua del mare.

In previsione del maltempo, già dalla serata di ieri era stata proclamata l'allerta arancione: per questa ragione, nella giornata di oggi, sono state annunciate le chiusure delle scuole di Ostia. Oltre al X Municipio, scuole chiuse anche in alcuni comuni del sud, ad Anzio e Nettuno ma anche a Latina, Fondi e Sabaudia, Frosinone e Cassino.

Albero caduto a Latina.

Situazione simile anche nelle coste del sud, in provincia di Latina, dove gli interventi dei vigili del fuoco sono iniziati alle prime ore della notte, soprattutto per alberi caduti o pericolanti o per danneggiamenti a piccole strutture.