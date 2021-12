Maltempo e temporali Roma e nel Lazio, allerta meteo arancione domani 2 dicembre Allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 2 dicembre, nei settori meridionali del Lazio. Allerta gialla a Roma per forti piogge e temporali.

A cura di Enrico Tata

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per la giornata di domani, giovedì 2 dicembre, e per le successive 23-30 ore. Si prevedono nel Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori costieri del sud e del bacino del Liri. "Altresì, dalla tarda mattina di domani e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte", si legge ancora nel bollettino.

Allerta meteo arancione domani per le province di Latina e Frosinone

Come si può vedere dal grafico diffuso dalla Protezione Civile, l'allerta meteo di colore arancione è prevista nelle province di Frosinone e di Latina, a sud del Lazio. Sono possibili frane superficiali, colate di fango, apertura di voragini, piccole inondazioni, caduta massi. Per quanto riguarda l'area intorno a Roma è prevista un'allerta gialla per forti fenomeni temporaleschi. I problemi principali, quindi, dovrebbero verificarsi solo nella parte meridionale della regione.

Previsioni meteo Roma, minime in rialzo

Domani a Roma previsti forti piogge e temporali. L'allerta meteo, per quanto riguarda la Capitale, sarà di colore giallo.

Nella giornata di oggi e nelle prossime giornate della settimana le temperature minime a Roma si alzeranno intorno ai 10/13 gradi. Sabato, tuttavia, è previsto un nuovo calo, con le minime che potrebbero arrivare intorno ai 3 gradi. Domani, come ricordato, previsti forti temporali sulla città, ma da già a partire da venerdì è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.