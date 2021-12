Previsioni meteo Roma 1 dicembre: forte peggioramento con pioggia e neve Dicembre si apre all’insegna del maltempo, con pioggia alternata a schiarite e freddo. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 1 dicembre registrano un inizio mese ancora fortemente perturbato.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo per oggi, mercoledì 1 dicembre, registrano pioggia. Torna il maltempo, con un peggioramento repentino del quadro meterologico, che vedrà precipitazioni anche a carattere nevoso. Il freddo la farà da padrone, per l'aria gelida e dal sapore invernale proveniente dal Polo Nord sull'Italia e sul Lazio. Oggi, dopo la tregua di martedì, torna il maltempo sulla Capitale e sull'intero territorio della regione. Il maltempo proseguirà con un progressivo peggioramento nelle giornata di giovedì, dove accanto alla pioggia ci saranno i temporali alternati a schiarite per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni cadranno da forti a molto forti, fino ad arrivare ad abbondanti. Nuova pausa al maltempo in vista per venerdì all'apertura di un weekend, il primo di dicembre, che sarà all'insegna della forte instabilità.

Le previsioni meteo Roma per oggi, mercoledì 1 dicembre

Oggi, mercoledì 1 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo, con cielo coperto di notte, al mattino e di pomeriggio e possibili deboli precipitazioni. Di sera cadranno piogge moderate, che saranno alternate a schiarite. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 15 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con pioggia debole.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il finesettimana di sabato 4 e domenica 5 dicembre, il primo weekend del mese, registrano un tempo all'insegna della forte instabilità. Una prima parte sarà infatti caratterizzata sulla Capitale da cielo poco nuvoloso e sereno, con le piogge che arriveranno nel pomeriggio e sera di sabato. Pioggia alternata a schiarite anche nel resto del Lazio, dove le temperature scenderanno pari o al di sotto lo zero di 3 gradi centigradi, come a Frosinone, Rieti e Viterbo, che saranno le tre città più fredde. Domenica ancora pioggia di notte, un temporaneo miglioramento durante la giornata e ancora precipitazioni in vista alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 15 gradi centigradi.