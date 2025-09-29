roma
video suggerito
video suggerito
Duplice femminicidio a Cisterna di Latina

Uccise mamma e figlia della ex, il finanziere Christan Sodano condannato all’ergastolo

Christian Sodano è stato condannato in primo grado all’ergastolo, per il duplice omicidio di Cisterna di Latina. Ha sparato a Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, mamma e sorella della ex. Esclusa la premeditazione e disposto l’isolamento diurno per un anno.
Scopri l’arte dello storytelling: partecipa al workshop del Rumore Festival il 5 ottobre, Roma!
A cura di Alessia Rabbai
42 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Duplice femminicidio a Cisterna di Latina

Ergastolo a Christian Sodano per il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. È la sentenza di primo grado della Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Stamattina c'è stato il verdetto in aula, i giudici si sono espressi con il massimo della pena nei confronti del finanziere ventisettenne di Minturno, che ha ucciso a colpi di pistola mamma e figlia della ex, Desyrée Amato.

A leggere il dispositivo il giudice Gian Luca Soana, al termine della camera di consiglio. Il capo d'imputazione per il quale Sodano, difeso dagli avvocati Leonardo Palombi e Lucio Teson, è finito a processo per duplice omicidio volontario premeditato, aggravato da futili motivi. Oggi i giudici hanno escluso la premeditazione, disposto l'isolamento diurno per un anno, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca della pistola d’ordinanza. I giudici inoltre hanno riconosciuto l'aggravante dei motivi abietti e futili.

Il giovane, che non aveva accettato la fine della loro relazione, ha consumato i due delitti nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio 2024. Dopo aver ucciso le due vittime ha tentato di fare lo stesso anche con la ex, che è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. I giudici oggi accolgono dunque la richiesta avanzata dai pubblici ministeri della Procura Valerio De Luca e Marina Marra.

Leggi anche
Mamma e figlia uccise da finanziere: chiesto l'ergastolo per Christian Sodano

Per la Procura Sodano "Killer freddo e chirurgico"

La Procura della Repubblica di Latina con la chiusura delle indagini a carico di Sodano lo aveva definito come un killer "freddo e chirurgico", dichiarando le uccisioni di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato come "morti annunciate". Secondo l'accusa infatti compiendo i due omicidi il finanziere aveva come obiettivo ultimo quello di far soffrire la ex. Al termine della requisitoria la richiesta della Procura per l'imputato è stata del massimo della pena con la reclusione in carcere e l'isolamento diurno di sei mesi, che i giudici hanno esteso a un anno. Attulamente si trova a Santa Maria Capua Vetere.

Nel processo a Christian Sodano si sostituite parti civili padre, fratello e sorella di Nicoletta Zomparelli, assistiti dall’avvocato Oreste Palmieri; Giuseppe Amato, marito e padre delle vittime e Desyrée Amato con l’avvocato Chiara Fagiolo; il Comune di Cisterna, assistito dall’avvocato Nicodemo Gentile; e l’associazione contro la violenza sulle donne Insieme a Marianna: "L’estate di sangue appena trascorsa, con 8 femminicidi nel mese di luglio e 7 ad agosto, mostra con evidenza quanto sia importante il ruolo delle associazioni a tutela delle donne, sia sul piano della prevenzione, che sul piano processuale. Le avvocate Felicia D’Amico e Benedetta Manasseri esprimono soddisfazione per l’esito del giudizio, che rappresenta una risposta significativa e concreta alla domanda di tante donne che ancora oggi si chiedono se valga la pena denunciare".

Il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato

Christian Sodano il giorno dei drammatici fatti che hanno portato al duplice omicidio a Cisterna di Latina è andato a casa della ex Desyrée Amato nel quartiere San Valentino. I due stavano insieme da pochi mesi, si sonoconosciuti nel 2023, ma la loro relazione era giunta al termine. Il giorno della tragedia Sodano e Desyrée Amato hanno cominciato a litigare, lei si è chiusa in bagno mentre mamma e sua sorella sono intervenute in suo aiuto.

Sodano ha sparato contro di loro vari proiettili, per poi cercare di sfondare la porta del bagno per raggiungere la ex. Lei però è riuscita a scappare, uscendo dalla finestra, attraversando il giardino di corsa fino a raggiungere in distributore di benzina e a chiedere aiuto. Sodano davanti al giudice ha reso delle dichiarazioni spontanee davanti al giudice, facendo riferimento allo scorso anno, quando si è consumato il delitto: "Quello era un periodo non facile della mia vita".

Attualità
Latina
42 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views