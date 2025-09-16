Mamma e figlia uccise da finanziere: chiesto l’ergastolo per Christian Sodano

Christian Sodano, il finanziere che ha ucciso sorella e madre e della ex

Ergastolo è la pena che la Procura della Repubblica di Latina ha chiesto per Chistian Sodano, il finanziere ventisettenne a processo per il duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e Renee Amato, mamma e sorella della ex. I pubblici ministeri Valerio De Luca e Marina Marra hanno ribadito il capo d'imputazione nel duplice omicidio volontario premeditato, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi. Richieste arrivate al termine della requisitoria fatta davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Latina presieduta dal giudice Gian Luca Soana. Sodano, imputato nel processo per il duplice omicidio ha reso delle dichiarazioni spontanee davanti al giudice, facendo riferimento allo scorso anno, quando si è consumato il delitto: "Quello era un periodo non facile della mia vita" ha detto in aula. I fatti risalgono al febbraio del 2024 e sono avvenuti a Cisterna di Latina, quando Sodano ha ucciso le due donne, sparandogli alcuni colpi con al pistola d'ordinanza.