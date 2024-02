Chi è Christian Sodano, il finanziere di 30 anni che ha sparato e ucciso madre e sorella della ex “Non dava confidenza, sembrava nascondesse qualcosa”: chi è Christian Sodano, il finanziere che ha sparato alla sorella e alla madre della ex nel pomeriggio di martedì 13 febbraio a Cisterna di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Christian Sodano, trenta anni, di professione maresciallo della Guardia di Finanza. È stato lui che ieri pomeriggio ha fatto fuoco contro la madre e la sorella della ex, Nicoletta Zomparelli di 49 anni e Renée Amato di 19, uccidendole. Originario di Minturno, ma in servizio ad Ostia, alla caserma del porto e comandante di gommone, Sodano non aveva accettato la fine della relazione con la ragazza, la ventiduenne Desyree, così si è presentato a casa delle donne, nel quartiere di San Valentino a Cisterna di Latina.

Una volta in casa, ha iniziato a litigare con la ex, in maniera sempre più violenta. E, proprio per allontanare il ragazzo, sarebbero intervenute anche la madre e la sorella della ventiduenne. È stato a quel punto che il trentenne ha estratto la pistola e ha sparato, uccidendo le due donne. La ventiduenne, invece, si è salvata chiudendosi in bagno fino a quando Sodano non ha lasciato la loro abitazione.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, martedì 13 febbraio, nel quartiere di San Valentino a Cisterna di Latina. Sodano si è presentato a casa della ex fidanzata, che viveva con la sorella e la madre. La relazione fra i due si era già interrotta ed in breve tempo è scoppiata la lite. Sodano avrebbe aggredito la ex, tanto da attirare l'attenzione della madre e della sorella che sono intervenute per provare ad allontanarlo: così il trentenne ha estratto l'arma e ha sparato. Ha colpito le due donne, uccidendole. La ex, che è riuscita a salvarsi chiudendosi in bagno, ha fatto scattare l'allarme.

L'intervento delle forze dell'ordine

Poco dopo Sodano ha lasciato l'appartamento e si è rifugiato a casa di un parente, a Latina. È qui che la Squadra Mobile lo ha arrestato insieme ai carabinieri. Ora si trova sotto interrogatorio davanti al pm della Procura di Latina che ha aperto un fascicolo per duplice omicidio. Nel frattempo l'appartamento in cui è avvenuto il duplice femminicidio è stato posto sotto sequestro.

Chi è Christan Sodano

Secondo le descrizioni dei colleghi della Guardia di Finanza, era una persona piuttosto taciturna. "Parlava poco della sua vita, non avevamo molta confidenza – raccontano i finanzieri – Lavora con noi da un anno, ma al massimo ci abbiamo preso un caffè insieme. Sembrava che nascondesse qualcosa".

Chi erano la madre e la sorella della ex

Si chiamavano Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, avevano 49 e 19 anni. Sono loro che nel pomeriggio di ieri hanno perso la vita per mano dell'ex fidanzato di Desyree Amato, rispettivamente loro figlia e sorella. Le ragazze lavoravano nell'agenzia immobiliare della madre, avevano la passione del ballo: la diciannovenne aveva vinto anche diversi premi. Sodano, però, non accettava che la fidanzata potesse essere così appassionata. Così come non aveva accettato un viaggio fatto dalla ventiduenne qualche tempo fa a Cuba. E dopo i litigi frequenti, si erano lasciati.

Il cordoglio del sindaco

"Una comunità sconvolta dall’ennesima tragedia che ha visto vittime due donne, una madre e una figlia, per mano di un uomo violento – scrive il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, dopo aver appresto quanto avvenuto – Tutta la nostra comunità si stringe intorno al dolore lacerante dei familiari". Il quartiere in cui è avvenuto il duplice femminicidio, a Cisterna di Latina, era già noto alle cronache per l'omicidio di Elisa Ciotti, uccisa nel 2019 dal marito. È da proprio da quella zona che preveniva Desirée Mariottini, uccisa a San Lorenzo a Roma nel 2018.