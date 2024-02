Finanziere uccide madre e figlia: cosa sappiamo del duplice femminicidio di Cisterna di Latina Christian Sodano ha fatto fuoco con l’arma di ordinanza, uccidendo Nicoletta Zomparelli e la figlia Renée Amato. Il vero obiettivo era l’ex fidanzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Nel pomeriggio di martedì 12 febbraio, poco dopo le 17, Christian Sodano, maresciallo della Guardia di Finanza, ha ucciso con la pistola d'ordinanza Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. Le due donne erano rispettivamente la madre e la sorella della sua ex fidanzata, probabilmente il vero obiettivo della mattanza, avvenuta nel quartiere di San Valentino a Cisterna di Latina. La giovane è riuscita a sfuggire al femminicida chiudendosi in bagno. I carabinieri, intervenuti sul posto, l'hanno trovata in stato di shock.

Chi è Christian Sodano

L'omicida è Christian Sodano. Ventisette anni, classe 1993, è un maresciallo della Guardia di Finanza originario di Minturno ma in servizio a Ostia. Sembra non volesse accettare la fine della relazione con la 22enne, e che per questo si fosse già presentato alla sua abitazione lunedì sera. Nel pomeriggio di martedì ha cominciato a litigare furiosamente con l'ex fidanzata. È diventato sempre più aggressivo e violento, tanto che la sorella e la mamma della 22enne si sono avvicinate per allontanarlo. Ma a quel punto Sodano ha estratto la pistola e ha fatto fuoco, uccidendo le due donne. Nicoletta Zomparelli aveva 49 anni, Renée Amato appena 19. La sorella si è salvata perché è riuscita a nascondersi in bagno: non è uscita finché Sodano non se n'è andato.

Il 27enne è accusato di duplice omicidio

Il 27enne si è diretto a Latina da un parente. Qui è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, che indagano sul caso insieme ai carabinieri. Secondo le prime informazioni, la procura avrebbe aperto un fascicolo per duplice omicidio. L'appartamento dove si è consumato il delitto è stato sequestrato, mentre ulteriori accertamenti sono in corso per fare luce sulla vicenda.

Chi erano le vittime

Madre e figlia: 49 anni una, 19 anni l'altra. Nicoletta Zomparelli lavorava come agente immobiliare e viveva nella casa del quartiere San Valentino insieme alle figlie. Renée Amato aveva la passione per il ballo, che condivideva con la sorella. Non ha esitato a gettarsi addosso al carnefice quando ha capito che la sorella era in pericolo. Entrambe sono morte sul colpo, per loro non c'è stato scampo.