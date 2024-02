Come si è salvata la 22enne a Cisterna di Latina: chiusa in bagno dopo che l’ex ha ucciso madre e sorella Si sono gettate su di lui per allontanarlo: Renée Amato e Nicoletta Zomparelli sono rimaste uccise da Christian Sodano, che ha sparato con la pistola d’ordinanza. Salva l’ex fidanzata, che è riuscita a chiudersi in bagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Le vittime, Nicoletta Zomparelli e Renée Amato

È corsa a nascondersi in bagno: una decisione che le ha salvato la vita, permettendole di scappare alla furia del fidanzato, Christian Sodano, che aveva appena ammazzato la madre e la sorella. Così si è salvata la giovane di 22 anni aggredita oggi nell'abitazione che divideva con la madre e la sorella a Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino. Per le altre due donne, Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, non c'è stato però nulla da fare: si sono gettate sul 27enne per allontanarlo dalla giovane, e sono rimaste uccise. Sodano, finanziere, ha estratto la pistola d'ordinanza e ha sparato, uccidendole praticamente sul colpo.

La ragazza è rimasta chiusa in bagno fino a che Sodano non è uscito dall'appartamento. Quando i carabinieri sono arrivati, l'hanno trovata in stato di shock ma viva. In casa c'erano i corpi della madre e della sorella, 19 e 46 anni. L'omicida, finanziere originario di Minturno ma in servizio a Ostia, è stato fermato a Latina, presso l'abitazione di un parente.

Al momento non sono ancora note le cause del femminicidio: sembra che il 27enne stesse litigando con la ragazza e l'abbia aggredita, e che poi abbia estratto la pistola uccidendo la sua famiglia. Le indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso. La posizione di Christian Sodano è al vaglio e sarà ascoltato nelle prossime ore, ma sarebbe stata aperto un fascicolo per duplice omicidio.

"Una comunità sconvolta dall’ennesima tragedia che ha visto vittime due donne, una madre e una figlia, per mano di un uomo violento. Tutta la nostra comunità si stringe intorno al dolore lacerante dei familiari", ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini. Sul posto sono ancora presenti polizia e carabinieri: l'appartamento è stato sequestrato e le forze dell'ordine stanno procedendo a raccogliere elementi per fare luce sulla dinamica.