Finanziere uccide la fidanzata e la madre della ragazza: doppio femminicidio a Cisterna di Latina Un uomo è stato fermato dai carabinieri nel quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina. Si tratterebbe di un finanziere: avrebbe ucciso la fidanzata e la madre della ragazza.

A cura di Natascia Grbic

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. Un uomo avrebbe ucciso la fidanzata e la madre della ragazza – e non la moglie e la figlia come detto in un primo momento – nella zona di San Valentino, già noto alle cronache per l'assassinio di Elisa Ciotti, uccisa dal marito nel 2019, e per essere il quartiere dove viveva Desirée Mariottini, uccisa nel quartiere di San Lorenzo a Roma nel 2018. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e le autoambulanze del 118, con gli operatori che non hanno potuto fare nulla per le due vittime, solo accertarne il decesso. Le vittime si chiamavano Reneé Amato e Nicoletta Zamparelli: la prima aveva 19 anni ed era la fidanzata del sospettato, mentre la seconda aveva 47 anni ed era la madre della ragazza.

Gli agenti della Squadra Mobile avrebbero fermato un uomo, sospettato del delitto. Si tratterebbe di un finanziere di 29 anni, Christian Sodano. Secondo le prime informazioni, il sospettato avrebbe sparato alle due donne con la pistola d'ordinanza all'interno della loro abitazione, uccidendole, ma sarebbe stato fermato dalla polizia a Latina. La sua posizione è al vaglio. Al momento non si conoscono le cause del gesto, le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire le cause della tragedia.

Notizia in aggiornamento