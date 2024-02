“Era sconvolta”: così il benzinaio che ha soccorso la 22enne sopravvissuta a Cisterna di Latina Dopo essersi rifugiata in bagno, la ventiduenne sopravvissuta al duplice omicidio a Cisterna di Latina per mano dell’ex fidanzato Christian Sodano ha chiesto aiuto ad un benzinaio a pochi passi da casa sua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

258 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ingresso della villetta dove sono state uccise Renèe Amato e Nicoletta Zomparelli e il benzinaio che ha soccorso Desyrèe.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Duplice femminicidio a Cisterna di Latina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"È arrivata in pigiama, era spaventatissima. Mi ha detto che era inseguita da un uomo armato di pistola che aveva già sparato alla madre e alla sorella, che le hanno fatto da scudo". Questo è quanto raccontato a Simona Berterame di Fanpage.it da un benzinaio che lavora a pochi metri di distanza dalla casa in cui, nel pomeriggio di ieri, un maresciallo della Guardia di Finanza di 30 anni, Christian Sodano, ha sparato alla madre e alla sorella della ex fidanzata. Le due vittime, Renèe Amato e Nicoletta Zomparelli, avevano 49 e 19 anni.

L'abitazione, dove oggi sono tornati i poliziotti per un secondo sopralluogo, è una villetta isolata e circondata dai campi. La ragazza è riuscita a salvarsi chiudendosi in bagno. Da lì sarebbe scappata, forse scappando dalla finestra. E avrebbe chiesto aiuto nel posto più vicino, proprio alla pompa di benzina.

I poliziotti nella villetta dove sono state uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato.

"La ragazza è arrivata dai campi – continua – Abbiamo lasciato la ragazza nel gabbiotto, noi siamo corsi a chiamare i carabinieri. Fortunatamente a pochi passi da qui si trovava una pattuglia e sono subito intervenuti. Nel frattempo la ragazza è rimasta nell'ufficio, non potevo farla uscire. Dopo meno di un'ora sono arrivati anche i poliziotti".

Leggi anche Finanziere uccide la sorella e la mamma della fidanzata: duplice femminicidio a Cisterna di Latina

La testimonianza del benzinaio a Cisterna di Latina sul duplice omicidio

"Io conosco la madre e il padre, che sono miei clienti – aggiunge – Quando l'ho vista arrivare non ho immediatamente capito cosa fosse successo. Era sconvolta. Mi ha detto che la stavano inseguendo, ma non avevo capito chi né perché. Poi mi ha detto che l'ex fidanzato aveva sparato alla madre e alla sorella. Mi ha detto che voleva chiudere il rapporto con il ragazzo e lui ha tirato fuori la pistola".

Le due sorelle Desyrèe e Renèe Amato, la ex fidanzata del finanziere che ha commesso il duplice femminicidio e sua sorella.

Il duplice femminicidio è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 13 febbraio, nel quartiere di San Valentino a Cisterna di Latina. Era ancora giorno quando la ragazza è corsa verso la pompa di benzina in cerca di aiuto. Nel frattempo il finanziere raggiungeva lo zio a Latina: è lì che è stato arrestato dalla Squadra Mobile. Ora si trova sotto interrogatorio.

Nel pomeriggio di ieri, anche Desyrèe Amato è stata ascoltata dai carabinieri. Ha raccontato loro quanto accaduto, dall'arrivo in casa dell'ex fidanzato ai colpi esplosi verso la madre e la sorella. Il padre delle ragazze, che lavora come ortofrutticolo, non si trovava in casa al momento dei femminicidi.

Uccide la madre e la sorella della ex: il femminicidio a Cisterna di Latina

Sodano è arrivato nella casa in cui si trovava le tre donne e ha iniziato a litigare con la ex fidanzata. È diventato così aggressivo e violento che la madre e la sorella della ragazza sono intervenute per aiutarla. Quando lui ha estratto la pistola d'ordinanza e l'ha puntata verso le donne.

Madre e sorella della ex si sono messe fra la ragazza e l'ex fidanzato armato. È stato un attimo. Lui ha premuto il grilletto e il primo colpo è esploso. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbero stati almeno due gli spari. Uno di questi avrebbe raggiunto una delle due donne alla testa. La ventiduenne, scampata agli spari si è rifugiata in bagno, da dove poi sarebbe fuggita per far scattare l'allarme.

Christian Sodano, il finanziere che ha ucciso sorella e madre e della ex.