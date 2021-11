Maltempo, danni e allagamenti: crolla un pino su via Casilina alle porte di Roma Questa notte tragedia sfiorata su via Casilina nel territorio di Palestrina, nell’hinterland Est di Roma. Qui è crollato schiantandosi all’improvviso sulla sede stradale un grande pino marittimo. I vigili del fuoco a lavoro con un’autogru per rimuoverlo. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.

A cura di Redazione Roma

Un grande albero è crollato sulla strada in via Casilina, nel territorio del comune di Palestrina nell'hinterland Est di Roma. Il pino marittimo si è schiantato con violenza al suolo, ma per fortuna in quel momento non passava nessuno e nessuno si è fatto male. Per ripristinare la normale circolazione stradale e rimuovere l'albero è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno operato con motoseghe e un'autogru per diverse ore, prima di rimettere la sede stradale in sicurezza e riaprire la strada.

Danni e allagamenti per il maltempo

L'albero sarebbe crollato come conseguenza dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città di Roma e sull'hinterland negli ultimi giorni. Anche ieri pomeriggio si sono registrati allagamenti e disagi, in particolare alla periferia Sud e sul Litorale, e nella zona Ovest della città, tra strade trasformate in fiumi e scale della metropolitana in cascate, oltre che i consueti disagi alla circolazione con il traffico ancora più congestionato del solito.

Le previsioni del tempo: ancora pioggia e instabilità

Le previsioni per oggi non prevedono nessuna allerta meteo, ma ancora cielo coperto e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Stabili le temperature: in calo rispetto a domenica scorsa, quando si è registrato un caldo record per la capitale, ma ancora al di sopra della media stagionale. Pioggia e cielo coperto ci accompagneranno per tutta la settimana fino al week end, quando è previsto ancora tempo instabile. Per vedere spuntare di nuovo il sole i romani dovranno aspettare con tutta probabilità l'inizio della prossima settimana.