Maltempo e pioggia oggi a Roma: le previsioni del meteo per martedì 9 novembre Una giornata all’insegna del maltempo e dell’instabilità quella che ci attende per martedì 9 novembre. Le previsioni del meteo a Roma oggi registrano cielo coperto con possibili piogge, ma temperature stabili. Un quadro meterologico che rimarrà fortemente perturbato per l’interno arco della settimana e nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 9 novembre registrano cielo coperto con possibili piogge. Una settimana quella iniziata che sarà decisamente all'insegna del maltempo. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it infatti si succederanno due vortici: uno Mediterraneo, ad Ovest della Sardegna, che sta già esercitando la sua influenza e ne arriverà un secondo di origine artica, atteso per il weekend. Le temperature si manterranno ancora piùttosto stabili. Il quadro meterologico resterà fortemente perturbato per tutta la settimana, fino al weekend. Per ulteriori dettagli sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 9 novembre

Oggi, martedì 9 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite di notte, cielo poco nuvoloso al mattino, ancora pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e pioggia di sera. Le precipitazioni cadranno da deboli a moderate. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 21 centigradi. Sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio la situazione sarà la seguente: pioggia e schiarite su Frosinone, nubi sparse su Rieti, Latina e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 novembre

Maltempo in vista nel weekend, con precipitazioni di moderata entità. Nel dettaglio, le previsioni del meteo a Roma sabato 13 novembre registrano pioggia alternata a schiarite durante la notte, temporali e schiarite al mattino, con temporali nel corso del pomeriggio e pioggia abbondante di sera. Temporali anche su Latina e Frosinone, pioggia su Rieti e pioggia debole su Viterbo. Nessun miglioramento in vista, almeno per ora, nella giornata di domenica 14 novembre, con pioggia che cadrà dal mattino fino a sera e temperature che oscilleranno tra minime di 15 e massime di 16 centigradi. Pioggia anche su Frosinone e Latina, nubi sparse su Rieti e cielo coperto su Viterbo.