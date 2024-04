video suggerito

Previsioni meteo a Roma e Lazio giovedì 18 aprile 2024: nubi, pioggia e temporali Nuvole, pioggia, temporali e temperature in calo oggi a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteo per giovedì 18 aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuvole e cielo coperto in questo giovedì di metà aprile a Roma e nel Lazio. Molti i territori in cui, nel corso della giornata, sono attese piogge sparse e temporali. Oltre al maltempo, arriva anche un drastico calo delle temperature. La minima di oggi, giovedì 18 aprile 2024, è di 1 grado centigradi, prevista a Rieti e Viterbo. La massima, invece, è di 19, attesa a Latina e Frosinone.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo sereno la mattina, piogge e temporali nel pomeriggio. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 14 aprile 2024, nella capitale. La giornata è divisa in due fasi. La prima prevede cielo sereno o poco nuvoloso. La seconda, invece, l'alternarsi di schiarite e temporali, come scrive Il Meteo.it. Il termometro oscilla fra i 9 gradi di minima e i 19 di massima.

Il meteo previsto nelle province

Oltre a Roma, piogge e temporali sono attesi anche in altri territori del Lazio. Ad esempio Viterbo. Nella zona della Tuscia, infatti, dopo una mattinata di sole e nuvole, alle 13 inizia a piovere per l'intero pomeriggio fino alla tarda serata. Ma venerdì torna il sole. Il termometro oscilla fra l'uno e i 16 gradi centigradi. Stesse temperature anche per Rieti anche se, nei settori appenninici, a nuvole e schiarite si aggiunge una pioggia debole e non grandi temporali.

Diversa temperatura, invece, nelle due province del sud dove la massima è di 19 gradi centigradi: a Frosinone la minima è di 5, a Latina di 8. In Ciociaria, in una giornata quasi totalmente serena, la pioggia debole è attesa a metà pomeriggio. A Latina, invece, dopo appena qualche nuvola, dalla serata arrivano pioggia e schiarite.