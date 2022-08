Maltempo, allerta gialla martedì 16 agosto: ancora temporali a Roma e sulle coste del Lazio Anche oggi 16 agosto sulla regione Lazio allerta gialla per il maltempo. Ieri notte un violento nubifragio ha colpito la zona sud di Roma e la costa pontina.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Continua anche per l'intera giornata di oggi l'allerta gialla per il maltempo sulla regione Lazio e la città di Roma. Come comunicato ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della regione, a partire dal pomeriggio di ieri, lunedì 15 agosto e per le successive 24-36 ore si attendono piogge e temporali con conseguente rischio di criticità idrogeologica.

Nella nota inviata dalla Protezione Civile si legge: "Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati". Viene specificato, inoltre, che le zone maggiormente interessate sono quelle dei bacini di Roma, dell'Aniene, i bacini costieri più a sud della regione e quello del Liri.

Pioggia a Ferragosto: il nubifragio a Roma sud

Come specificato nella nota inviata dal dipartimento della Protezione Civile della regione Lazio, già nella sera di ieri si sono verificate forti piogge e temporali nella zona sud della regione. Nella notte, dalle ore 23.40 di Ferragosto, un violento temporale ha coinvolto le zone più a sud della capitale, come i quartieri di Spinaceto, Torrino e Eur, ma anche i territori del litorale, come Fiumicino e Ostia: un vero e proprio nubifragio accompagnato, anche in altre zone della città di Roma, da tuoni e fulmini, che sono rimbombati e che hanno illuminato la città.

Il temporale sul litorale pontino

Come anticipava la nota, inoltre, un violento temporale si è abbattuto anche sulle zone costiere del basso Lazio. A partire da Anzio, come specifica anche la pagina Facebook di Meteo Lazio, si è verificata una notevole attività elettrica, che ha originato nel cielo numerosi fulmini e lampi. Nelle coste a sud della regione sono stati segnalati anche numerosi disagi per allagamenti e vento forte. Le piogge più forti hanno coinvolto il basso Lazio, causando danni nella Piana di Fondi e di Minturno.