Maltempo a Roma, esondato l’Aniene: auto rovesciate, alberi crollati e strade allagate

Esondato il fiume Aniene a Roma, allagati il Ponte Mammolo e i Colli Aniene. Alberi crollati e auto rovesciate. Si aggrava il bilancio del forte maltempo che si è abbattuto sulla Capitale e sul Lazio nelle ultime ore. Dalle 8 di questa mattina, sono oltre 150 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco e dalle pattuglie della polizia locale sul territorio di Roma e provincia.

Sulla via Cassia, un grosso tronco è crollato al suolo, per fortuna nessuna persona coinvolta. I problemi maggiori sono legati agli allagamenti. Strade e piazze trasformate in fiumi di fango in diverse zone, a causa dell'abbondante pioggia caduta in poco tempo. Mentre le forti raffiche di vento hanno causato rami spezzati e caduta di alberi. Molte segnalazioni alla sala operativa di Roma anche per insegne e pali pericolanti.

Esondato l'Aniene: disagi a Tiburtina, Cassia bis e Laurentina Ardeatina

Il fiume Aniene è esondato all'altezza di Ponte Mammolo, molte zone risultano allagate come l'area di Colli Aniene, Tiburtina, Castel di Leva, Cassia Bis, Laurentina Ardeatina e Collatina. Mentre in provincia la zona di Ardea è stata interessata da allagamenti e frane. Completamente allagato il quartiere del IV municipio. Così come Colli Aniene, dove è finita sotto acqua parte di via degli Alberini dove l'area degli orti è completamente sommersa.

Sul posto sono intervenuti protezione civile e una ditta privata con gommone. Si registrano strade chiuse, livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. A vicolo Ponte Mammolo è stata evacuata una famiglia, una mamma con due bambini.

Inoltre, via Tiburtina è stata momentaneamente chiusa al traffico da Casale San Basilio fino al ponte di via Anticoli, in direzione Tivoli. Chiusa temporaneamente anche via Vannina e via Ardeatina, a causa di allagamenti, nel tratto compreso tra via di Tor Pagnotta e via Andrea Millevoi. Sommersa anche via Francesco Compagna. Nel municipio IX, chiusa la Laurentina.