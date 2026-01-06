Maltempo a Roma per l’Epifania, strade allagate e alberi caduti: allerta arancione in città

Oggi festività dell’Epifania a Roma è prevista allerta meteo arancione per maltempo. Decine gli interventi per alberi e rami caduti e allagamenti.

Albero caduto a Re di Roma (Foto dal Gruppo San Giovanni–Appio Latino)

Allerta arancione oggi a Roma, sono decine le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112 a vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale di Roma Capitale tra stanotte e stamattina. Forte pioggia e raffiche di vento hanno provocato la caduta di rami e di alberi, che si sono abbattuti sulle strade, su veicoli in sosta e sulle facciate dei palazzi, fortunatamente senza provocare feriti.

Si registrano allagamenti, con traffico difficile in città. In alcune zone la nebbia rende complicata la viabilità. Dopo la grossa ondata di maltempo che ha interessato Roma e la sua provincia tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, tra la notte scorsa e la mattinata di oggi sono stati diversi gli interventi che hanno impegnato i soccorritori su tutto il territorio. Nelle prossime ore nel Lazio è previsto rischio idrogeologico nella zona dell'Aniene, a ridosso dei Bacini Costieri Su e del Bacino del Liri.

Gli interventi per maltempo in città

Tante le segnalazioni dei cittadini di danni e disagi provocati dal maltempo. Una delle zone più colpite è quella del versante Prenestino, dove due squadre della protezione civile sono intervenute nelle scorse ore con idrovore su via Polense Fosso di San Giuliano. A Lunghezza un allagamento ha rischiesto l'evacuazione di dieci persone intrappolate nella loro abitazione. A Val Melaina un albero è precipitato su delle auto. In via Anna Foà nel XV Municipio sono caduti alcuni alberi, uno dei quali ha bloccato la strada e impedito ai residenti per diverso tempo di tornare a casa. A Piazza Re di Roma ieri è crollato un grande pino, così come in viale Spartaco in zona Lucio Sestio Don Bosco, e su viale Luigi Moretti, all'incrocio con via della Pisana.

La protezione civile impegnata nell’allagamento sul versante Prenestino

Allerta meteo arancione e ordinanza del sindaco Gualtieri

Ieri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a seguito della forte ondata di maltempo e dell'allerta arancione diramata per oggi, ha firmato un'ordinanza per annullare tutti gli eventi all'aperto in programma oggi per la festività dell'Epifania, come ad esempio la discesa della Befana a Piazza Navona. Cimiteri, ville storiche e parchi resteranno chiusi per scongiurare incidenti, a causa del rischio di caduta di rami e alberi.