Befana a Roma, annullato il tradizionale volo dell’Epifania su piazza Navona per ragioni di sicurezza

La discesa della Befana a Piazza Navona (La Presse)

Niente discesa su piazza Navona in questo 2026 per la Befana. Arriva stanotte (siamo certi che nulla potrà fermarla dal lasciare le calzette ai suoi bambini). Ma per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, è stato annullato il suo tradizionale volo a Roma, su una delle piazze più pittoresche della Capitale, che non potrà svolgersi per motivi di sicurezza. La discesa della Befana dei vigili del fuoco è stata annullata: la decisione è legata all'allerta meteo di colore arancione diramata per l'intero territorio regionale e all'ordinanza emanata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con cui ha disposto divieti ed espresso raccomandazioni e suggerimenti da seguire nella giornata di domani.

Niente Befana a piazza Navona: "La sicurezza prima di tutto"

"Dispiace dover rinunciare alla discesa della Befana, un momento molto atteso soprattutto dai più piccoli. Abbiamo preso questa decisione con fermezza, ma nella consapevolezza del valore simbolico e affettivo che questo appuntamento riveste per la città. La sicurezza delle persone viene prima di tutto – ha spiegato in una nota l'assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli – Piazza Navona ha comunque vissuto un’edizione partecipata e di qualità, costruita attorno alla tradizione, all’artigianato e a una proposta culturale capace di accompagnare la città per tutto il periodo delle feste".

Feste a Roma: "Piazza Navona è tornata a brillare"

Come ogni anno, l'appuntamento per la giornata di domani, festa dell'Epifania, era il più atteso. Ma già nei giorni scorsi la festa ospitata nella piazza ha registrando un numero elevatissimo di persone, turisti e curiosi, con picchi che hanno raggiunto le 7mila presenze nei giorni festivi e prefestivi. "Un mese di festa costruito attorno a scelte precise: rimettere al centro la tradizione, l’artigianato, la qualità dell’offerta e il valore della comunità. Piazza Navona è tornata a brillare come spazio pubblico vivo, attraversabile e condiviso dalla mattina fino a sera".

Appuntamenti pensati a misura di bambini e bambine con letture e laboratori a cui si sono aggiunti spettacoli, concerti, animazioni e performance. Piazza Navona è stata inoltre uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni di Capodanno, ospitando uno degli eventi di punta della giornata, fra spettacoli comici e musica.