Maltempo a Roma, continuano le grandinate sulla capitale: colpito anche il centro città Una nuova grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo: il centro città è stato coperto di bianco in pochi minuti.

A cura di Beatrice Tominic

Alcune foto della grandinata di oggi pomeriggio nel centro di Roma.

Continua a grandinare sulla capitale. Dopo le perturbazioni di questa mattina che hanno mandato in tilt via Cristoforo Colombo, il maltempo continua a scendere su Roma: forti grandinate hanno colpito le zone centrali, da Monteverde al rione Sallustiano che in breve tempo sono state imbiancate da chicchi tondi di ghiaccio che hanno coperto automobili e asfalto.

In meno di un'ora, dopo il brutto tempo di questa mattina, il cielo è tornato grigio, si è nuovamente coperto di nuvole ed è tornata la pioggia alla quale, a tratti, si è sostituita la grandine. Come annunciato dalle previsioni meteo di oggi, la giornata fino a questo momento è stata caratterizzata da temporali e schiarite. Per quanto riguarda le temperature, invece, nonostante il clima mite degli ultimi giorni, in linea con la primavera appena arrivata, c'è stato un nuovo e brusco calo: è proprio per questo che diverse zone di Roma sono state invase dalla grandine.

I chicchi di grandine, tondi e di dimensione contenute, sono scesi veloci e fitti sui quartieri del centro, sorprendendo le persone che si trovavano negli uffici e nelle loro case. La precipitazione, però, è durata pochi minuti appena: è bastato così poco per cambiare il paesaggio che, sicuramente, non è quello tipico della primavera.

Via Cristoforo Colombo imbiancata: traffico in tilt

La prima grandine è arrivata questa mattina, nella zona sud di Roma: le prime perturbazioni hanno si sono abbattute sulla Cristoforo Colombo mandando il traffico in tilt. Un panorama tutt'altro che primaverile ha avvolto una delle principali arterie della città proprio nell'ora di punta, nella prima mattina di oggi, lunedì 27 marzo. In pochi minuti la strada è diventata bianca e i social network in breve tempo sono stati invasi dagli scatti di automobilisti sorpresi dalla precipitazione inaspettata.