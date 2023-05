Maltempo a Frosinone: frana collina sulla strada, fiume Liri in piena. Allagata la Cassino-Sora Disagi per il maltempo che si registrano queste ore nel frusinate, dove la pioggia non accenna a smettere. La strada statale Cassino- Sora è allagata a tratti, franata una collina. Oltre al Liri, al limite anche il Garigliano.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Continua a piovere sulla regione Lazio, in particolar modo sulla zona appenninica. E arrivano i primi danni. Nel frusinate, a causa del maltempo che da giorni si sta abbattendo sulla zona, una collina è franata su una strada comunale e bloccato la circolazione. È successo nel comune di Villa Latina, nella Valle di Comino dove un'intera frazione, quella di Valle Grande, attualmente risulta essere completamente isolata.

Secondo le prime informazioni, a parte i disagi, lo smottamento della collina non avrebbe causato danni alle persone. Sul posto, però, come riportano le testate locali, sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione più vicina, quelli del comune di Atina, a poco più di sei chilometri di distanza dal luogo della frana. Oltre a loro, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile che da giorni stanno seguendo con attenzione le precipitazioni e le loro conseguenze nella zona, pronti ad intervenire. Il fango sta arrivando sulla strada principale e si rischiano nuovi disagi.

Pericolo anche lungo la strada statale 749, che collega Cassino a Sora allagata in alcuni tratti.

Leggi anche Maltempo in Emilia Romagna, strade completamente allagate a Faenza

Maltempo nel frusinate: tratti di superstrada chiusi e fiumi al limite

I disagi non finiscono qui: anche nella città di Frosinone, dove piove senza sosta da ore, un albero è caduto in mezzo alla strada bloccando la circolazione. Non mancano, in alcune zone della città, strade allagate.

La paura maggiore, però, è per i fiumi della Ciociaria: alcuni sono in piena e hanno raggiunto il limite. In particolare, fra i più attenzionati, il fiume Garigliano, la cui sorgente è a Cassino e il fiume Liri. Quest'ultimo, nato dai Monti Simbruini e che sfocia proprio nel Garigliano, attraversa con la sua cascata il centro del borgo di Isola del Liri: il fiume appare ingrossato e la cascata ha una portata inusuale.