Maestro di salsa a processo, abusi su 12enne: “Nostra figlia ha cominciato a tagliarsi le braccia” Il racconto dei genitori della vittima è drammatico: “Abbiamo portato nostra figlia dallo psicologo per cercare di aiutarla ad uscire da quella situazione e poi controllandole le braccia ci siamo accorti che aveva iniziato ad autolesionarsi”.

Un uomo di 50 anni, romano, maestro di salsa, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia di una collega. Il racconto dei genitori della vittima, riportato dal Messaggero, è drammatico: "Abbiamo portato nostra figlia dallo psicologo per cercare di aiutarla ad uscire da quella situazione e poi controllandole le braccia ci siamo accorti che aveva iniziato ad autolesionarsi" facendosi dei piccoli tagli sulle braccia.

Stando a quanto si apprende, i fatti risalgono al 2017 e al 2018. Secondo le ricostruzioni dei pm, il 50enne conquista la fiducia della mamma della piccola e si offre di fare da baby sitter. D'estate propone addirittura di installare sul suo terrazzo una piscina dove far giocare la ragazzina. Ma in realtà sarebbe stato soltanto un modo per molestare la 12enne.

L'episodio più grave è avvenuto il 7 gennaio del 2018, quando l'uomo entra nel letto della piccola. "Mia figlia mi ha raccontato che quella notte lui l'ha molestata. Lei lo ha respinto tirandogli calci e facendolo cadere dal letto a castello", ha raccontato il padre della vittima davanti ai giudici.

Un altro episodio risale all'estate del 2017: il 50enne avrebbe messo davanti agli occhi della bambina lo schermo del suo smartphone. Lei era convinta che fossero cartoni animati, ma in realtà erano video pornografici. Ancora, sul telefono della bambina sono stati trovati messaggi inequivocabili da parte dell'uomo, che proverebbero le molestie subite.

Durante una cena con la figlia, è stato il papà a farsi raccontare dalla piccola quanto era avvenuto: "Mia figlia era triste, era silenziosa". Dopo il racconto, sono immediatamente cominciate le indagini, che hanno portato l'uomo a processo.