Una maestra della scuola materna Zandonai in zona Vigna Clara è risultata positiva al coronavirus. La notizia della positività dell'insegnante dell'istituto scolastico di Roma Nord in via della Camilluccia è arrivata a seguito dei risultati dei tamponi, entrambi gli esiti hanno confermato il contagio. La maestra ha avvisato la direzione scolastica che ha messo in quarantena la classe e l'aula è stata sanificata. I piccoli studenti sono rimasti a casa e sottoposti a tampone presso il drive-in di Santa Maria della Pietà nella Asl Roma 1. Tutti i bambini sono fortunatamente risultati negativi. L'attenzione dell'Unità di Crisi anti-Covid della Regione Lazio è rivolta alle scuole, si monitora la situazione e l'andamento dell'epidemia. Trascorsa una settimana dalla ripresa dell'anno scolastico sono già diverse le classi con studenti risultati positivi chiuse e gli alunni rimandati a casa. Oggi iniziano i tamponi rapidi nelle scuole del Lazio, la prima è il liceo Ignazio Via di Anguillara Sabazia, Comune in provincia di Roma che conta 28 casi. Ieri nel Lazio sono stati 195 i nuovi contagi, di cui 135 a Roma città e tre morti. Aumentano i cluster famigliari e l'Uscar ipotizza mini zone rosse e lockdown di quartiere.

Nuovi casi di coronavirus a Roma e Genzano

Continuano ad emergere dai tamponi positività riscontrate in istituti scolastici di Roma e provincia. Nell'Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera di Piazza Ruggero di Sicilia, in zona Piazza Bologna, due maestre hanno contratto il Covid-19. Da quanto si apprende una di loro non aveva ancora iniziato le lezioni e non sarebbe entrata in contatto con studenti e docenti. Come rende noto la dirigenza scolastica, una classe della scuola è in quarantena e l'aula sarà a breve sanificata. Ai Castelli Romani, nel liceo Giovanni Vailati di Genzano, una studentessa è risultata positiva al coronavirus, e un'intera classe si trova in quarantena, in attesa di essere sottoposta ai tamponi per la ricerca del Covid. I ragazzi delle altre classi continuano a frequentare regolarmente le lezioni.