Un caso di Covid-19 al liceo Scientifico Giovanni Vailati di Genzano di Roma. Una studentessa di terza è risultata positiva al tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2 e per questo metà della sua classe è stata messa in quarantena. Al momento (ore 11,15 di giovedì 24 settembre 2020) la dirigente dell'istituto non ha pubblicato alcuna comunicazione ufficiale in merito sul sito della scuola. Il messaggio è circolato nelle chat degli alunni: "Dovrebbero aver messo in quarantena la classe e domani (oggi .ndr) ci sarà una disinfezione dell'aula". Secondo quanto si apprende (ma la notizia deve ancora trovare conferma), la ragazza avrebbe fatto un tampone in seguito alla diagnosi di Covid-19 ricevuta dal padre e quindi anche lei si sarebbe sottoposta al test e sarebbe risultata positiva. I contatti stretti della ragazza sono stati identificati nei compagni di classe e quindi per le altre classi dell'istituto non sono stati presi provvedimenti, anche perché ingressi e uscite avvengono a orari diversi per ogni sezione.

Soltanto metà classe dell'alunna risultata positiva, tra l'altro, è in quarantena in attesa del risultato dei tamponi, poiché le seconde, le terze e le quarte sono state divise a metà: a turno alcuni alunni seguono le lezioni in presenza con l'altra metà classe che nel frattempo svolge le lezioni online da casa. Questi studenti, quindi, non sono entrati in contatto negli ultimi giorni con la loro compagna di classe e per questo per loro non è prevista alcuna quarantena. Giusta anche, stando alle regole elaborate dal Ministero della Salute, la decisione della preside di non chiudere l'intera scuola.

Le regole in caso di Covid a scuola

Queste le regole previste, infatti, in caso uno studente risulti positivo al coronavirus:

Il Dipartimento di Prevenzione delle Asl ha il computo di individuare i contatti stretti di un caso positivo e valutare la quarantena per i suoi compagni di classe e per gli operatori scolastici. La chiusura dell'intera scuola o di parte di essa, si legge sulle linee guida, dovrà essere valutata dal dipartimento "in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata". Se necessario la Asl potrà disporre l'invio di postazioni mobili per eseguire i test su alunni e operatori della scuola in modo da accertare l'eventuale circolazione del virus.

