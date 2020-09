All'istituto Fratelli Bandiera di Roma, zona piazza Bologna, due insegnanti sono risultate positive al coronavirus. Una di loro ancora non aveva preso servizio presso la scuola. La Asl Roma 1 ha già effettuato l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti stretti dei due casi positivi e decidere in merito a un'eventuale quarantena per colleghi e studenti. I medici hanno autorizzato la scuola a riprendere regolarmente le lezioni giovedì 23 settembre. La sanificazione di tutta la struttura è stata effettuata il giorno 22 settembre.

La comunicazione della preside dell'Istituto Fratelli Bandiera

La dirigente, la professoressa Cinzia GiacomoBono, ha diramato una circolare in cui ha comunicato che "nell’istituto sono stati rilevati due casi di positività al COVID-19". La preside ha informato che "sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti e si è provveduto ad allertare la ASL di competenza che, dopo aver espletato tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche, ha provveduto a contattare personalmente e a mettere in isolamento fiduciario precauzionale quanti ha ritenuto neccessari. Questa dirigenza ha provveduto, inoltre, ad affiancare alle procedure di sanificazione, già previste dalla consultazione referendaria, un’ulteriore sanificazione straordinaria di tutti i locali interessati. A fronte delle procedure attivate, la Centrale Operativa COVID-19 della ASL Roma1, al termine delle indagini da lei svolte, il 22 Settembre 2020 ha formalmente comunicato a questa dirigenza parere favorevole alla normale ripresa delle attività didattiche da mercoledì 23 Settembre 2020".

Caso positivo anche in una scuola elementare di Vigna Clara

Segnalato un caso positivo anche a Vigna Clara: una maestra della scuola materna Zandonai è risultata positiva al coronavirus. La sua classe è stata messa in quarantena e l'aula è stata sanificata. Tutti i bambini hanno effettuato il tampone e sono risultati tutti negativi.