Lutto nel rugby di Roma, morto per malore Luciano Mazzi. Poche ore prima l’addio alla moglie Maura Giammarioli

Luciano Mazzi, finanziere e rugbista attivo nella Capitale, è morto lo scorso 31 gennaio 2026. Soltanto il giorno prima, la morte della moglie Maura Giammarioli.

Luciano Mazzi e Maura Giammarioli in una foto da Facebook.

Luciano Mazzi e Maura Giammarioli, marito e moglie di 55 e 58 anni, sono morti a distanza di 24 ore l'una dall'altro. A perdere la vita per prima, nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026, Giammarioli, originaria di Tarquinia, in Tuscia, al termine di una lunga malattia. Il giorno dopo, per un malore, è morto il marito, finanziere e storico giocatore della Roma Olimpic Club. I due vivevano a Frascati, dove Mazzi aveva assunto la dirigenza di una squadra di rugby e dove, proprio per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 11, si sono tenuti i funerali nella cattedrale di San Pietro.

Morti Luciano Mazzi e la moglie Maura Giammarioli

Nella mattinata di oggi a Frascati si sono tenuti i funerali. Soltanto poche ore prima diverse squadre di rugby avevano espresso la loro vicinanza per la perdita della moglie. Poi, a meno di 24 ore di distanza dalla morte della donna, Maura Giammarioli, è arrivato il malore improvviso che lo ha colpito, rivelandosi fatale. Mazzi era uno dei pilastri del rugby romano. La sua carriera sportiva aveva raggiunto l'apice conquistando il titolo di campione d'Italia nel Duemila in squadra con il fratello Giampiero, poi nazionale azzurro e infine tecnico della Rugby Roma.

L'addio a Luciano Mazzi, noto sportivo del rugby romano

Non appena appresa la morte di Luciano Mazzi, sono moltissime le società di rugby, soprattutto nei territori laziali, ad essersi espressi per ricordare il compagno di squadra e giocatore di innumerevoli partite.

"La Lazio Rugby piange la scomparsa di Luciano Mazzi, colonna della palla ovale del nostro territorio, si è fatto apprezzare prima come giocatore, coi colori della Rugby Roma Olimpic e delle Fiamme Oro, poi come fondatore e dirigente del Frascati Rugby Club 1949 – scrivono in una nota affidata ai social network – Il Presidente Alfredo Biagini, il Consiglio Direttivo e tutti i componenti della Società si stringono attorno al dolore del Frascati Rugby Club e dei familiari, dedicando un profondo e sincero abbraccio in particolare ai figli Simone e Alessio, colpiti appena poche ore prima anche dalla perdita della mamma Maura", hanno dedicato dalla squadra.

"Ci uniamo al cordoglio di tutto il movimento rugbistico laziale e del Frascati Rugby per la prematura ed improvvisa scomparsa dell’Amico, Grande Rugbista, Luciano Mazzi e della moglie Maura. Sentite Condoglianze alla sua famiglia", scrivono dal Rugby Segni ASD.

"La società Arieti Rugby Rieti partecipa al dolore dei familiari e di tutto il Frascati Rugby Club per la prematura scomparsa del socio fondatore Luciano Mazzi e della moglie Maura Giammarioli. Ieri durante il match contro gli All Reds é stato osservato un minuto di silenzio in loro memoria", si legge ancora in un'altra nota di ricordo della coppia.

"La Union Rugby Seven Rome si stringe attorno alla famiglia Mazzi per la prematura e inaspettata scomparsa di Luciano, che segue quella della moglie avvenuta pochi giorni prima. Luciano è e rimarrà una figura storica del Frascati e della Rugby Roma – si legge ancora – Il nostro caloroso abbraccio va soprattutto ai figli Alessio e Simone che hanno perduto in poco tempo entrambi i genitori".