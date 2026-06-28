Luigi Cavallari disperso nel lago di Vico, Caputo: “Ricerca complessa, visibilità vicina allo zero”

Il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo ha definito molte complesse le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico.

"Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche a seguito dell'incidente verificatosi ieri per il coniuge del ministro Roccella. Si sta procedendo con delle ricerche sia fisiche che con strumentazione, quindi sommozzatori ma anche strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario, la visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero". A dirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, riguardo la scomparsa del marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico nel pomeriggio di sabato 27 giugno.

"Già da ieri è presente e attivo un supporto con forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco – ha aggiunto -. Sta arrivando un ulteriore supporto della Guardia di Finanza con un nuovi mezzi e specialisti. Si sta facendo il possibile in uno scenario molto complicato e per una vicenda molto triste".

Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, è scomparso nel lago di Vico nel pomeriggio di sabato 27 giugno, intorno alle 17. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era gettato in acqua per cercare un po' di refrigerio. Riemerso, ha detto di sentirsi male ed è poi sparito nelle acque. Inutili i tentativi di soccorso. Nessuna delle persone presenti, tra cui anche la ministra Roccella, è riuscita a raggiungere Cavallari per riportarlo sulla barca.

A dare l'allarme è stata la stessa ministra, che poi è stata accompagnata nella casa di famiglia nel Viterbese. Immediato l'intervento dei soccorritori con l'arrivo sul posto dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che si sono lanciati in acqua per effettuare subito le ricerche. Queste sono andate avanti per tutto il pomeriggio e per la notte, ma purtroppo gli esiti non sono stati positivi. Nemmeno i mezzi meccanici sono riusciti a individuare Cavallari, nonostante le ricerche andate avanti senza sosta e l'impegno dei soccorritori. Le operazioni continuano ancora nella giornata di oggi, con l'arrivo di team specializzati che si spera riescano a individuarlo. Una vicenda terribile quella capitata alla ministra e a suo marito, che ha lasciato sconvolte tutte le persone a loro vicine, oltre ai rappresentanti delle diverse forze politiche, che hanno espresso solidarietà alla ministra in queste ore drammatiche.