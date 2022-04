Ludovica Bargellini, a piazza San Calisto altarino laico in ricordo dell’attrice morta per incidente A piazza San Calisto, sotto al murale di Ludovica Bargellini, l’attrice morta in un incidente stradale una settimana fa, si è creato un “altarino laico”: è qui che amici e fan lasciano omaggi floreali e bigliettini per ricordarla.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram

Lasciano fiori, bigliettini, omaggi di ogni genere: da più di una settimana le persone arrivano nella piazza di san Calisto, nel cuore di Trastevere e fanno tappa in quello che sembra essere diventato davvero un altarino laico in ricordo di Ludovica Bargellini, l'attrice originaria di Pistoia morta in un incidente una settimana fa, nella notte di Pasquetta.

Nella piazza, fra i vari poster e adesivi di street art che tappezzano i muri dei vicoli trasteverini, è stata attaccata un'immagine della giovane che era solita frequentare il bar omonimo della piazza.

La processione per omaggiare l'attrice

Da una settimana, oltre a lasciare omaggi floreali, le persone che arrivano davanti al murale dedicato a Ludovica Bargellini dedicano qualche minuto per ricordare la giovane attrice. C'è chi si commuove e chi sorride, pensando all'accento toscano mai perso dell'attrice. C'è chi si chiude nel ricordo: "Era solare, con tanta voglia di vivere, è difficile accettare l'idea di non vederla più", dice un amico a il Corriere della Sera.

Piazza San Calisto

Il bar che sorge nella piazza era spesso frequentato dalla 35enne: Ludovica Bargellini amava questo quartiere, proprio per questo, a qualche giorno dalla sua scomparsa, gli amici romani della ragazza hanno organizzato un concerto nella stessa piazza di San Calisto per ricordarla prima dei funerali, avvenuti nella giornata successiva. "C'era una cinquantina di persone, tutti commossi a ricordarla, e sono rimasti per più di tre ore", ha detto il gestore del bar di San Calisto che l'ha ricordata come una ragazza simpatica, che spesso frequentava il suo locale la sera.

L'incidente stradale

Ludovica Bargellini, arrivata a Roma da Pistoia per tentare la fortuna come attrice, dopo aver studiato Costume al Centro Centro sperimentale di cinematografia, aveva recitato anche in The Young Pope di Paolo Sorrentino. Ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato all'1.20 la settimana scorsa, nella nottata di Pasquetta, mentre stava attraversando via Cristoforo Colombo all'incrocio con via di Grotta Perfetta. Dopo essere stata estratta dall'abitacolo, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non ce l'ha fatta.