Un concerto a Trastevere per Ludovica Bargellini: domani la camera ardente Oggi un concerto a Trastevere per ricordare Ludovica Bargellini e domani la camera ardente al Policlinico di Roma Tor Vergata.

A cura di Enrico Tata

Gli amici romani di Ludovica Bargellini, l'attrice morta in un incidente nella notte di lunedì sulla Cristoforo Colombo, hanno organizzato un concerto per ricordarla a piazza San Calisto, nel cuore di Trastevere, che si terrà oggi pomeriggio. Ci saranno anche i genitori della 35enne, Stefano Bargellini e Daniela Carobbi, arrivati da Pistoia nella Capitale poche ore dopo aver saputo la tragica notizia. In basso la fotografia che ritrae un poster affisso questa mattina in piazza San Calisto.

Domani la camera ardente a Tor Vergata

Domani, sabato 23 aprile, ci sarà la camera ardente dalle 9 alle 10.30 presso la camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in via Oxford. Nel primo pomeriggio la salma della ragazza sarà trasferita a Pistoia e lì si terrà una seconda camera ardente. Non verranno celebrate funzioni religiose.

Il tragico incidente in cui è morta Ludovica Bargellini

Nella serata di Pasquetta, Ludovica Bargellini aveva partecipato a una festa in casa di amici. Al ritorno a casa è rimasta vittima di un terribile incidente stradale all'incrocio tra via di Grotta Perfetta e via Cristoforo Colombo, quartiere Montagnola a Roma. La sua automobile si è schiantata contro un muro per cause ancora da accertare.

Il papà: "L'abbiamo sentita poche ore prima dell'incidente"

"L'abbiamo sentita nel pomeriggio di Pasquetta. Mia figlia era serena e si stava preparando per andare a una festa da alcuni amici. Quella sera ci ha detto che era libera, non aveva da lavorare, e per questo si era organizzata per stare in compagnia. Io e mia moglie saremmo dovuti andare a Pasqua, ma poi non è stato possibile e così l’aspettavamo per questa domenica qui a Pistoia, per stare tutti insieme", ha raccontato il papà della ragazza al quotidiano La Nazione.