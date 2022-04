Come è morta Ludovica Bargellini: ipotesi colpo di sonno. Gli amici: “Era sobria quando è partita” Sono quarantasei le vittime della strada dall’inizio dell’anno a Roma. L’ultima è Ludovica Bargellini, la 35enne attrice e costumista morta dopo lo schianto a bordo della sua auto su via Cristoforo Colombo dopo aver festeggiato Pasquetta a casa di amici.

A cura di Redazione Roma

Sono quarantasei le vittime della strada dall'inizio dell'anno a Roma, una conta drammatica che si aggiorna quasi ogni due giorni. L'ultimo incidente mortale nel giorno di Pasquetta su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via di Grotta Perfetta, la strada più pericolosa della capitale da quello che dicono ormai da anni le statistiche. Qui è finita fuori strada Ludovica Bargellini, 35 anni, costumista e attrice (aveva recitato nella serie The Young Pope di Paolo Sorrentino), che ha perso il controllo della sua Lancia Y finendo per schiantarsi fuori strada ad alta velocità. Trasportata d'urgenza in ospedale dopo che i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere della vettura, qui è deceduta dopo alcune ore: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

L'ipotesi sull'incidente in cui ha perso la vita Ludovica Bargellini

Come da prassi sulla salma sarà eseguita l'autopsia. Ludovica tornava da una festa in una casa di amici al Divino Amore, dove aveva passato in compagnia la giornata di festa, poi da sola come era arrivata si era rimessa in macchina. Era già passata l'una di notte al termine della braciolata, i brindisi e le chiacchiere sui progetti presenti e futuri. "Ludovica non era ubriaca. Se ci fossimo accorti che non era in grado di tornare a casa da sola, l’avremmo accompagnata noi a casa", racconta un amico presente alla serata a Repubblica. Secondo gli amici sarebbe stata dunque sobria quando si sono salutati, e forse a essergli stato fatale potrebbe essere stato un colpo di sonno. Quello che al momento sembra certo è che nell'incidente non sono state coinvolti altre vetture.