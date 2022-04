Ludovica Bargellini ha chiamato il papà poco prima di morire: “Era serena, andava a una festa” Il papà di Ludovica Bargellini: “Quella sera ci ha detto che era libera, non aveva da lavorare, e per questo si era organizzata per stare in compagnia”.

A cura di Enrico Tata

Stefano Bargellini, il papà di Ludovica, ha raccontato al quotidiano La Nazione che sua figlia gli ha telefonato poche ore prima del tragico incidente in cui è morta. "L'abbiamo sentita nel pomeriggio di Pasquetta. Mia figlia era serena e si stava preparando per andare a una festa da alcuni amici. Quella sera ci ha detto che era libera, non aveva da lavorare, e per questo si era organizzata per stare in compagnia. Io e mia moglie saremmo dovuti andare a Pasqua, ma poi non è stato possibile e così l’aspettavamo per questa domenica qui a Pistoia, per stare tutti insieme", ha dichiarato il papà dell'attrice 35enne.

Quella chiamata è stato l'ultimo contatto che i genitori hanno avuto con la figlia. Nella notte di Pasquetta la sua Lanca Ypsilon si è schiantata contro un muro nel quartiere Montagnola di Roma, all'incrocio tra via di Grotta Perfetta e via Cristoforo Colombo. "Ludovica ci aveva detto che lunedì non avrebbe lavorato, come faceva alcune sere a settimana, nel noto locale The Sanctuary. Aveva appena finito di girare un film, un progetto a cui teneva molto, ma era sempre impegnata su più fronti. Ultimamente stava girando videoclip e altri spot per la pubblicità. Noi eravamo costantemente aggiornati, ci telefonavamo almeno tre volte a settimana. E ora l’aspettavamo a casa, sarebbe dovuta venire domenica", ha dichiarato ancora il signor Bargellini. Quando i carabinieri hanno telefonato, lui e sua moglie sono subito partiti da Pistoia in direzione Roma. Ludovica abitava a Monteverde, si era trasferita da poco. Al cinema aveva lavorato anche con il regista Paolo Sorrentino per la serie tv ‘The Young Pope'.

Gli amici hanno detto che era sobria quando ha lasciato la casa dove si è svolto il party. L'ipotesi più probabile è che l'incidente sia avvenuto a causa di un improvviso colpo di sonno.