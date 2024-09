video suggerito

Lotta allo spaccio a Roma: tra la droga sequestrata pasticche della potente ecstasy “Blu Punisher” Ci sono anche 19 pasticche di “Blue Punisher”, la potente ecstasy, tra la droga sequestrata dai carabinieri impegnati nei controlli sul territorio romano tra lotta allo spaccio e sanzioni amministrative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La droga "Blue Punisher" sequestrata

Nascondeva diciannove pasticche di "Blue Punisher", pronto a venderla ai clienti. I carabinieri hanno arrestato nei pressi di via Cavour un ventiquattrenne. L'arresto fa parte dell’attività che ha visto impegnati circa 130 militari per le strade della Capitale con pattuglie e numerosi posti di controllo. Il bilancio è di quattro persone arrestate e dieci denunciate. Controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno come obiettivo anche quello di aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini.

Tra Termini e l'Esquilino venerdì 26 settembre c'è stato un gran dispiegamento di forze dell'ordine, con i carabinieri delle Compagnie di Roma Centro e Roma Piazza Dante, insieme ad altre compagnie del Gruppo di Roma, delle Squadre di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio e del 6° Battaglione Toscana, motociclistici del Nucleo Radiomobile, di un elicottero, di unità cinofile e dei reparti specializzati dell'Arma dei carabinieri dei Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Hanno fatto un'operazione straordinaria di controllo, in sinergia con il prefetto di Roma Lamberto Giannini nell'ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sulle direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Lo scopo è intervenire sulle situazioni di illegalità e degrado urbano. Sono stati controllati complessivamente 580 persone, 230 veicoli e tre esercizi commerciali.

Spaccio di droga

Un quarantanovenne è stato arrestato, perché sorpreso a vendere alcune dosi di crack ad un giovane. Vicino a via Cavour i carabinieri hanno arrestato un ventiquattrenne, trovato con diciannove pasticche di "Blue Punisher". È un tipo di ecstasy, una sostanza stupefacente sintetica che da alcuni anni è entrata nel mercato della droga romano. Proviene dall'Inghilterra e si è diffusa in varie parti d'Europa.

Una pasticca blu di forma triangolare con un teschio raffigurato in rilievo, che prende il nome dal personaggio Marvel "The Punisher". Dalle analisi fatte nei laboratori della Manchester Metropolitan University, è emerso che contiene 477 milligrammi di Mdma, ossia un principio attivo cinque volte superiore all'ecstasy. L'assunzione può provocare gravissimi danni a livello neurologico e rivelarsi fatale. Altre due persone sono state segnalate al Prefetto, perché trovate in possesso di stupefacenti per uso personale.

Rapine e infrazioni

Un quarantunenne già indagato per borseggio, è stato arrestato, perché doveva stare in carcere, in quanto aveva infranto più volte il divieto di dimora nel Comune di Roma. Un trentasettenne è stato arrestato per rapina impropria, per aver aggredito un addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale nei pressi della stazione Termini dopo aver rubato della merce.

I carabinieri della Compagnia Roma Centro e Roma Piazza Dante hanno denunciato dieci persone: un diciannovenne trovato in possesso di un coltello; un altro uomo per furto di un profumo all’interno di un negozio nella galleria Forum Termini, e un altro ancora per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Due uomini sono stati denunciati per inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. Un cinquantatreenne è stato denunciato per aver usato la sua auto privata come taxi abusivo; due donne e un uomo, per aver violato il foglio di via obbligatorio dal comune di Roma, a cui erano sottoposti. I carabinieri hanno multato cinque persone cinque persone che hanno violato del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini.

Controlli negli esercizi commerciali

I carabinieri hanno fatto un'ispezione in un ristorante di piazza Vittorio Emanuele II, multando il titolare per la presenza di un lavoratore in nero e e hanno sospeso l'attività. Due donne e un uomo sono stati multati mentre vendevano cibo preparato da loro e bevande abusivamente in piazza dei Cinquecento. Hanno sequestrato ai fini della confisca, circa 30 chili di alimenti e 48 bottiglie di bevande varie. Il proprietario di un bar a piazza Vittorio è stato denunciato per la mancata redazione del documento di valutazione rischi e mancata effettuazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza ai propri dipendenti. Ha ricevuto una multa di 4mila euro e l’attività commerciale è stata sospesa.