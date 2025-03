Tana scavata in un albero come nascondiglio della droga: sequestrate dosi di cocaina e crack Oltre 70 dosi sequestrate tra cocaina e crack e sei arresti è il bilancio del blitz della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca. La droga era nascosta nella tana di un albero. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un poliziotto estrae la droga nascosta nella cavità di un albero

Nascondevano la droga nella cavità di un albero, un ripostiglio segreto che gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino e della Sezione Volanti hanno scoperto durante un blitz nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'operazione è avvenuta tra via Giacinto Camassei a via Aldo Capitini e ha portato a sei arresti.

Gli agenti hanno arrestato un quarantatreenne romano ai domiciliari, sorpreso fuori dalla sua abitazione, mentre camminava in via Albert Schweitzer. A finire in manette sono anche cinque spacciatori di origine nordafricana e romana di età compresa tra i diciannove e i trentaquattro anni. Il bilancio del sequestro è di oltre 70 dosi tra cocaina e crack, che erano confezionate e pronte per la vendita al dettaglio ai clienti.

Tana scavata in un albero come nascondiglio della droga

Gli spacciatori agivano seguendo un modus operandi ben collaudato: prima il rifornimento, poi lo scambio tra droga e denaro. Tutto avveniva sotto agli occhi di "pali" o "vedette" appostati, a piedi o a bordo di un’auto, all’angolo della strada. La sostanza stupefacente suddivisa in dosi era nascosta nella base concava del tronco di un albero, un’altra su un muretto rialzato ed invisibile agli occhi dei passanti.

Il blitz dei poliziotti e il sequestro della droga

Il passaggio segreto utilizzato dagli spacciatori non è però sfuggito agli agenti che, in entrambi i casi, hanno fatto irruzione durante lo scambio tra pusher e cliente. L’Autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti. L'operazione si inserisce nell’attività di controllo straordinario del territorio nelle periferie da parte della Questura di Roma, per la sicurezza dei cittadini, anche in occasione del Giubileo 2025.