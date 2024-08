video suggerito

Cos’è la Blue Punisher: 5 volte più potente dell’ecstasy, la nuova droga sequestrata anche a Roma La “Blue Punisher” è la nuova ecstasy diffusa tra le piazze della movida romana. Ecco cos’è e quali sono gli effetti. Tredici arresti nel weekend per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Blue Punisher sequestrata dai carabinieri

Cinque volte più potente dell'ecstasy, la Blue Punisher è la nuova droga diffusa tra le piazze della movida romana. I carabinieri del Comando provinciale di Roma con le varie Compagnie e Stazioni coordinati dalla Procura della Repubblica durante i controlli dal centro alle periferie nei vari quadranti della città fatti sul territorio nello scorso fine settimana hanno arrestato tredici persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Centinaia le dosi di droga e il denaro in contanti sequestrati, quest'ultimo ritenuto proveniente dall'attività illegale. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Cos'è la Blue Punisher e quali sono gli effetti

La Blue Punisher è un tipo di ecstasy, una sostanza stupefacente sintetica che da alcuni anni è entrata nel mercato della droga romano. Proviene dall'Inghilterra e si è diffusa in varie parti d'Europa. D'aspetto è una pasticca blu di forma triangolare con un teschio raffigurato in rilievo, che prende il nome appunto dal personaggio Marvel "The Punisher". Dalle analisi fatte nei laboratori della Manchester Metropolitan University, contiene 477 milligrammi di Mdma, ossia un principio attivo cinque volte superiore all'ecstasy. L'assunzione può provocare gravissimi danni a livello neurologico e rivelarsi fatale.

Arresti per droga a Roma

Parte della droga sequestrata dai carabinieri

I pusher arrestati nascondevano la droga tra i vestiti e nei pacchetti delle sigarette. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne con precedenti a piazza dei Cinquecento, gli hanno trovato addosso dodici dosi di crack nei calzini e una pasticca di Mdma blue punisher nascosta nel portafogli. A Torre Maura i militari hanno arrestato un diciottenne romano che vedendoli ha cercato di buttare via un pacchetto di sigarette, dentro c'erano quattordici dosi di droga, tra cocaina e crack.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 8 luglio 2024: nuova giornata con caldo da bollino rosso

A Piazza Trilussa i carabinieri hanno arrestato un ventinovenne con vari precedenti, mentre vendeva una dose di hashish a dieci euro. In via Prati della Farnesina, hanno arrestato un ventinovenne romano con precedenti mentre vendeva cocaina e in auto ne aveva 18 grammi divisi in venti dosi e 280 euro. In piazza Urbania a San Basilio i carabinieri hanno fermato una ventottenne in auto per un controllo. Aveva trenta dosi di cocaina e 370 euro. Arrestato anche un ventisettenne in viale Cesare Pavese con quasi mezzo chilo di marijuana e circa 170 g di hashish nell'auto e a casa.

Al Quarticciolo un cinquantenne e un ventuenne romani già noti alle forze dell’ordine, il primo già agli arresti domiciliari sono stati arrestati per trentadue dosi di hashish nascoste in una scatola nel bagagliaio dell'auto. In via della Rustica, i militari hanno arrestato un ventenne romano, già noto alle forze dell’ordine, menttre vendeva cocaina a 20 euro. Perquisito, ne aveva altri 6 grammi e 1.5 grammo di hashish. In via Bevagna i carabinieri hanno arrestato un cinquantatreenne con 231 grammi di cocaina, 250 grammi di marijuana e 150 grammi di hashish.

Sempre a San Basilio i carabinieri hanno arrestato un quarantenne con precedenti con 24 dosi di cocaina. In via Conca d’oroad essere arrestato è stato un trentaseienne 36enne romano con due involucri di cocaina e uno di crack. Un trentunenne è stato arrestato sulla Casilina per 2,5 grammi di eroina. Ha opposto resistenza all'arresto, prendendo a calci e pugni i carabinieri.