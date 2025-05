video suggerito

Lo strano caso dei furti di patate, gli agricoltori: "Non sappiamo perché lo fanno, non si possono mangiare" I furti sono ormai costanti da settimane. Le forze dell'ordine sono già state allertate, ma non sembrano esserci progressi per identificare i colpevoli. A Fanpage.it l'agricoltore, Emanuele Salvalaio racconta i danni ingenti per i contadini della zona.

A cura di Enza Savarese

"Non abbiamo avuto risposte sulle indagini", a dirlo a Fanpage.it è Emanuele Salvalaio uno dei tanti agricoltori delle campagne tra Maccarese e Passoscuro, vittime ormai da settimane di furti di patate nelle loro terre. La situazione è così critica che i contadini si sono adoperati autonomamente per arginare i danni. "Abbiamo posizionato delle foto trappole per cercare di identificarli. Facciamo anche delle pattuglie con le macchine. A volte è capitato di coglierli sul fatto ma non siamo mai riusciti a fermarli", racconta Salvalaio.

Rubano le patate e distruggono la terra: "Furti costanti e danni incalcolabili"

I furti vanno avanti ormai da circa tre settimane. Ad essere prese di mira sono le campagne tra Maccarese e Passoscuro, in particolare le zone che coltivano patate. "Arrivano nella notte, anche con le macchine e scavano nella terra per prendere le patate. Vanno via con i sacchi pieni", spiega Salvalaio a Fanpage.it. I furti, oltre ad essere dannosi per i proprietari della campagne romane, sono anche inutili perché i prodotti rubati sono ancora in fase di trattamento.

"Rubano le patate durante il processo di concimazione e trattamenti, quando l'ortaggio quindi in quel momento è nella fase di pieno accrescimento e questo ci causa notevoli problemi ", racconta l'agricoltore. Non è chiaro quindi perché i furti continuino ad avvenire ormai da settimane, "forse non lo sanno – ipotizza Salvalaio – e rubano le patate per portarle a casa o peggio per usarle nei ristoranti". Intanto però i danni alle terre sono ingenti. "Scavano e fanno buchi enormi, rovinando non solo il raccolto, ma l'intera terra coltivabile" e dopo ogni assalto le operazioni per arginare i danni aumentano il carico di lavoro nei campi.

Le campagne tra Maccarese e Passoscuro dopo il furto di patate foto Emanuele Salvalaio

Dalle foto trappole alle pattuglie in macchina: la sorveglianza privata dei contadini

Le forze dell'ordine della zona sono state già allertate, ma non sembrano esserci aggiornamenti in merito. "Non abbiamo avuto risposte da quando abbiamo denunciato la faccenda alle forze competenti. Dicono si tratta di furti futili", racconta Salvalaio. Gli episodi però sono costanti e non sembrano attenuarsi ormai da settimane, tanto da richiedere provvedimenti autonomi.

"Ci stiamo attrezzando da soli. Abbiamo posizionato delle foto trappole sperando di riuscire ad identificare i colpevoli", conclude Salvalaio, che lancia un appello anche sui social chiedendo ai residenti della zona di segnalare attività sospette. "Se vedete qualcuno fate foto e video della targa", si legge nell'ultimo post di denuncia.