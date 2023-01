Litiga con l’ex compagna per strada e arriva la polizia: aveva divieto di avvicinamento Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, ottenuto dopo denuncia per maltrattamenti: a scoprirlo gli agenti che li hanno sorpresi a litigare animatamente per strada.

A cura di Beatrice Tominic

Stava litigando con una donna, per strada, in maniera così violenta che i passanti si sono visti costretti a segnalare la situazione alle forze dell'ordine. È successo a Terracina, località sul litorale sud della regione Lazio, in provincia di Latina. Qui un uomo di 47 anni ha violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, l'ha rivista e si avvicinato, fino ad iniziare una lite molto animata contro di lei.

La segnalazione e l'arrivo delle forze dell'ordine

Non appena arrivata la segnalazione al Numero di Emergenza Unico 112, è stata messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti di polizia che, dopo aver individuato le due persone che stavano litigando animatamente per strada, sono intervenuti per riportare la calma e separarli, come riportato da Il Faro Online.

Una volta tornati tranquilli, gli agenti hanno accertato il rapporto fra i due: avevano avuto una relazione sentimentale che, però, si è conclusa con una misura cautelare nei confronti dell'uomo a cui era stato importo il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore di 300 metri nei confronti dell'ex compagna, oltre a quello di comunicare con lei con ogni mezzo. Il provvedimento è stato preso a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia da parte dell'uomo.

Dopo aver verificato la situazione e il rapporto che legava i due, i poliziotti hanno arrestato il 47enne, successivamente posto in libertà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito di convalida. La donna, invece, è stata assistita dal personale specializzato della Polizia di Stato che le ha fornito indicazioni e precauzioni per evitare di ritrovarsi nuovamente esposta a situazioni simili.