L’Isola Bisentina riapre al pubblico per il 2023: orari di visita, biglietti e come raggiungerla Scrigno di tesori storico, artistici e architettonici immersa nel verde l’Isola Bisentina nel Lago di Bolsena riapre al pubblico per la stagione 2023. Ecco tutte le info su orari e costo del biglietto, cosa vedere e come raggiungerla.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di Lorenzo Breccola e Mauro Mattioli

L'Isola Bisentina nel Lago di Bolsena ha riaperto al pubblico per la stagione 2023 e sarà visitabile fino al prossimo 5 novembre. L'Isola è un microcosmo incontaminato che sorge appunto all'interno del lago di origine vulcanica più esteso d’Europa che si trova in provincia di Viterbo. Un luogo dove poter godere di storia, architettura e natura. L'Isola è di nuovo visitabile dall'anno scorso acquistata e restaurata dalla famiglia Rovati, quando ha riaperto dopo ben vent'anni. "Oltre che godere delle bellezze architettoniche e naturalistiche di questo museo a cielo aperto, il visitatore è invitato a vestire i panni di esploratore e partecipare alla scoperta della Malta e del suo significato profondo" commenta Sofia Elena Rovati, direttrice del progetto di apertura dell’isola dal 2022.

Visita all'Isola Bisentina: orari 2023 e costo del biglietto

L'Isola Bisentina è visitabile nei seguenti giorni e orari a seconda del mese e della località di partenza: da Capodimonte giovedì ore 17 (Giugno, Luglio, Agosto), 16 (Settembre), 15 (Ottobre, Novembre); venerdì, sabato e domenica alle 10.15; sabato e domenica alle 17 (Luglio, Agosto) e alle 16 (Settembre). Da Bosena martedì, venerdì e domenica ore 17 (Giugno, Luglio, Agosto), ore 16 (Settembre, Ottobre, Novembre); sabato ore 17 (Giugno) e ore 16 (Ottobre, Novembre).

Il biglietto per visitare l'Isola Bisentina costa 24 euro per gli adulti, 18 euro per bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni d'età, 6 euro per le persone disabili ed è gratis per i bambini di età compresa tra zero e 6 anni. Per quanto riguarda i gruppi in visita composti da venti adulti il costo del biglietto è di 20 euro. Il costo del biglietto per visitare l'Isola Bisentina non include il servizio di trasporto. Sarà necessario acquistare un biglietto separato ai due moli di partenza: Bolsena e Capodimonte.

Prenotando l’accesso all’Isola, viene riservato automaticamente anche il battello, il cui pagamento verrà effettuato all’imbarco. Per ricevere maggiori informazioni su come raggiungere l'isola e sulle tariffe consigliamo di contattare Navigabolsena al 39 338 7672849 info@navigabolsena.it per Capodimonte; Navigazione Alto Lazio al 39 338 5641467, info@navigazionealtolazio.it, per partenza da Bolsena.

Cosa vedere durante la visita sull'Isola Bisentina

Durante la visita alla scoperta dell'Isola Bisentina è accessibile la salita al monte Tabor, ossia il punto più alto dell’isola, così chiamato per voluta analogia con la collina di Galilea per la presenza di una cappella che conserva un affresco della Trasfigurazione; l’ingresso alla misteriosa Malta dei Papi per la prima volta visitabile, citata da Dante nel Paradiso (canto IX, vv. 52-54) come carcere perpetuo.

È possibile visitare la chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo nei pressi della darsena liberty, monumento commissionato da Alessandro Farnese Juniore al Vignola come ampliamento della preesistente chiesa di San Giovanni Battista, nella quale a suo tempo Ranuccio Farnese aveva voluto un mausoleo per la famiglia. Si possono visitare tre delle sette cappelle edificate fra XV e XVI secolo sui sentieri perimetrali in un percorso devozionale, che fu meta di pellegrinaggio religioso prossimo alla Via Francigena.

Come arrivare al Lago di Bolsena e all'Isola Bisentina

Per raggiungere il Lago di Bolsena e l'Isola Bisentina in auto chi arriva da Roma deve seguire la strada statale Cassia in direzione Nord, raggiunta Viterbo e proseguire verso Marta/Capodimonte. In treno le stazioni ferroviarie sono collegate ai borghi di Bolsena e Capodimonte con autobus di linea. Si consiglia scendere alle stazioni di Orvieto, Montefiascone-Zepponami, Viterbo. Da tutte le località si raggiunge Bolsena o Capodimonte con corse dirette o con cambio. I borghi di Bolsena e Capodimonte sono collegati con la rete regionale Cotral.