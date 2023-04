Liquido nero nella Barcaccia, Gualtieri: “Gesto sbagliato, speriamo non ci siano danni permanenti” Il sindaco Gualtieri: “Stiamo capendo come intervenire per evitare un danno permanente a questo monumento splendido. Colpirlo va contro la difesa dell’ambiente, va contro i nostri obiettivi”.

"Stiamo capendo come intervenire per evitare un danno permanente a questo monumento splendido. Colpirlo va contro la difesa dell'ambiente, va contro i nostri obiettivi", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, commentando il blitz degli attivisti di Ultima Generazione alla fontana della Barcaccia, riempita di un liquido nero (una sostanza a base di carbone vegetale, hanno spiegato gli autori del gesto).

Il primo cittadino ha detto che "l'azione tempestiva della polizia locale ha consentito di interrompere lo sversamento, e grazie a questo presidio costante si sono limitati i danni, che però ci sono e ora cercheremo di evitare che siano permanenti. Il rischio è nella zona del travertino perché è poroso e bisogna evitare che ci sia un assorbimento. Per questo si è deciso di non aspettare il deflusso normale dell'acqua ma di far arrivare un mezzo speciale di Acea per svuotare la fontana e accelerare l'intervento. Noi non vogliamo mettere sotto chiave i nostri documenti. Dobbiamo rafforzare ancora di più la vigilanza, faremo ancora di più ma ci ribelliamo all'idea di mettere in una teca i monumenti".

Colpire questi monumenti, ha ribadito Gualtieri, "è del tutto contraddittorio rispetto a chi vuole difendere l'ambiente. Tra l'altro la fontana era stata ripulita proprio ieri, come avviene periodicamente. Adesso dopo questa azione la restauratrice è andata dai carabinieri dove sono stati fermati i tre autori per andare a esaminare la sostanza per capire esattamente come intervenire per evitare un danno permanente a questo monumento splendido. Colpirlo va contro la difesa dell'ambiente, va contro i nostri obiettivi. Non è danneggiando o rischiando di danneggiare in modo permanente i monumenti che si aiuta la causa dell'ambiente. Semmai la si danneggia perché si suscita la collera dell'opinione pubblica, non solo rispetto agli autori di questi atti ma anche per i manifesti ideologici che ci sono dietro".

"L'ennesimo, gravissimo, episodio di questa mattina che ha colpito uno dei monumenti simbolo di Roma, la Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, è la goccia che fa traboccare il vaso. È ora di dire basta: siamo davanti ad una sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c'entra assolutamente nulla con la tutela dell'ambiente", è la posizione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente. Anche per questo stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi, spesso costosi perché richiedono specialisti e attrezzature adeguate".