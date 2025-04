video suggerito

Lino Banfi smarrisce il portafoglio a Piazza Bologna: i cittadini si mobilitano per ritrovarlo Lino Banfi è una presenza fissa per i cittadini di Piazza Bologna e dintorni, dove abita da ormai molti anni. Ieri ha smarrito il portafogli nella zona di via Lorenzo il Magnifico e da un gruppo di residenti è partito il tam tam per aiutare l’amato vicino. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Roma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lino Banfi per molti romani è un vicino che si incontra spesso per strada. L'attore abita nella zona di Piazza Bologna, e capita spesso di vederlo passeggiare per il quartiere. Così non c'è da stupirsi che in tanti abbiano deciso di mettersi in moto per dargli una mano. Ieri mattina infatti l'attore ha perso documenti, carta di credito e il telefono cellulare. All'interno del portafoglio teneva ben riposta una foto della moglie Lucia a cui è molto affezionato.

La notizia è stata postata sul gruppo Facebook "Quelli di Piazza Bologna", oltre 11.000 iscritti, e in tanti si sono attivati per far circolare la notizia, sperando di aiutare Lino Banfi ha recuperare i suoi beni personali smarriti pressappoco in via Lorenzo il Magnifico. “Buon pomeriggio a tutti – scrive Amos Tesciuba – Purtroppo il nostro amico Pasquale Zagaria (Lino Banfi) ha smarrito il telefono, oltre a documenti e carte, stamattina nei pressi di via Lorenzo il Magnifico. So che è difficile, ma se qualcuno lo avesse trovato o lo trovasse, sarebbe bellissimo. Grazie”.

“Tramite il gruppo (e non solo) si cerca di aiutare chiunque nei momenti di bisogno. Il post l’ho scritto io, com’è già capitato in passato per altre persone, semplicemente perché Lino non è nel gruppo e perché, oltre agli oggetti smarriti menzionati, c’è una foto della moglie a cui lui tiene moltissimo”, ha aggiunto l'amministratore.

Tantissimi i messaggi di stima e affetto nei confronti di Lino Banfi dai cittadini del quartiere, che d'altronde non è mai avaro di selfie, sorrisi e autografi con i suoi fan e con i suoi vicini di casa quando passeggia per Piazza Bologna. Del portafoglio però ancora non c'è notizia.