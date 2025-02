L’inchiesta sul pr accusato di aver stuprato due ragazze: “Tutti sapevano, ma nessuno ha denunciato”

"Tutti sapevano che faceva questo alle ragazze ma nessuno ha denunciato". Il nome e le fotografie del pr arrestato per aver stuprato due ragazze a Roma hanno fatto il giro delle chat di chi frequenta abitualmente le discoteche della Capitale. Il 37enne era molto conosciuto e molti sostengono che il suo comportamento era noto a tutti. "Era il mio insegnante di reggaeton a Roma", scrive una ragazza in un messaggio riportato dal quotidiano La Repubblica.

"A una ragazza minorenne offriva bevande alcoliche che lei fortunatamente ha sempre rifiutato", scrive un'altra persona. E ancora: "Lo avevo incontrato nel locale e ci avevo anche fatto una bella chiacchierata. Per fortuna questa ragazza ha denunciato, nel giro dei locali non si parlava bene di lui". Il sospetto delle forze dell'ordine, come abbiamo scritto, è che le violenze commesse possano essere più delle due che sono state denunciate da altrettante vittime.

L'uomo era stato arrestato lo scorso 23 gennaio con l'accusa di violenza sessuale. Ma dopo alcune ore di detenzione ai domiciliari è evaso e ha stuprato un'altra ragazza giovanissima. Quest'ultima, forse drogata, si è risvegliata dolorante e senza ricordi a casa dell'uomo. Dopo la denuncia della vittima, il pr è stato nuovamente arrestato.

Questo il racconto della ragazza:

"Abbiamo bevuto dei superalcolici seduti a un tavolo. Con tutto quell’alcol ho finito per essere poco lucida. A quel punto mi ha chiesto di seguirlo. Siamo scesi per una scala che conduceva ai bagni: ha chiuso la porta ed ha preso della cocaina. O comunque una sostanza polverosa di colore bianco. L’ho aspirata insieme a lui. Quando siamo risaliti, ho ripreso a ballare e a bere. Lui mi ha invitato, quasi forzato a bere. Dovevo bere tutto, mi teneva il bicchiere. Di lì in poi non ricordo più nulla. Alle 6 mi sono svegliata nella sua camera. Lui mi stava accanto, con indosso un pigiama. Io ero confusa, quasi stordita. Non avevo gli slip. Ho inventato una scusa per andare via subito".