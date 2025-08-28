L’estate è davvero finita? Che tempo farà a Roma e nel Lazio la prima settimana di settembre

Fanpage.it ha intervistato il meteorologo Flavio Galbiati sulle previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la prima parte di settembre 2025. Le temperature resteranno entro la media o tornerà il caldo intenso? L’estate è davvero finita?

Estate a Roma (Immagine di repertorio La Presse)

Tempo stabile e soleggiato, con temperature nella media stagionale o leggermente al di sopra sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la prima settimana di settembre 2025. Fanpage.it ha chiesto al metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e se l'estate sia davvero finita.

Il meteo nell'ultimo weekend di agosto a Roma e nel Lazio

"Domani la perturbazione che sta imperversando al Nord Italia porterà forti temporali anche in parte del centro, sul Lazio e a Roma. Sabato 30 agosto potremmo registrare un po' d'instabilità al mattino, poi il tempo dovrebbe migliorare nella seconda parte delle giornata. La perturbazione oltre che al centro si sposterà anche al Sud e sulle isole, interrompendo l'ondata di caldo in tutto il Paese. Le temperature sono in calo, con massime che non supereranno i 30 gradi. Domenica 31 agosto il tempo sarà bello su tutta l'Italia, con valori che resteranno nella norma o leggermente al di sotto".

Pioggia tra lunedì 1 e martedì 2 settembre

"Lunedì 1 settembre una perturbazione raggiungerà il Nord Italia, martedì 2 settembre non si escludono piogge anche sulle regioni centrali tirreniche, dunque anche sul Lazio, con un po' di instabilità. Nel corso della prossima settimana il tempo dovrebbe restare stabile e le temperature nella norma o leggermente al di sopra della media stagionale.

La prossima settimana tornano alta pressione e caldo nel Lazio

"La prima settimana di settembre dunque si preannuncia dal sapore tipicamente estivo, torna l'alta pressione e potremmo anche nel Lazio registrare ancora valori al di sopra della media stagionale. L'estate non è ancora finita! La tendenza fino al weekend del 6 e 7 settembre vede tempo stabile e soleggiato, con temperature leggermente al di sopra della media. Settembre almeno fino a martedì 10 potrebbe riservarci ancora delle belle giornate estive. Discorso diverso per le regioni settentrionali, che restano influenzate dall'afflusso atlantico. Nel corso della prossima settimana vedranno ancora il maltempo, con il passaggio di altre precipitazioni.