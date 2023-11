L’esame di guida pilotato con microcamera e microfono nascosto: truffa a Viterbo Un 33enne ha sostenuto l’esame teorico di guida con l’aiuto di un complice, collegato tramite un dispositivo elettronico nascosto sotto la felpa dell’esaminando.

Un aiutino illecito per passare l'esame per ottenere la patente di guida. A Viterbo un ragazzo di 33 anni è stato denunciato con l'accusa di falsa attribuzione di lavori altrui per aver truccato il test. In pratica l'aspirante automobilista ha sostenuto l'esame teorico presso la motorizzazione civile di Viterbo con l'aiuto di un suggeritore. Quest'ultimo comunicava con lui attraverso un micromicrofono e una microtelecamera.

A tradire il giovane è stato il suo atteggiamento sosopetto durante l'esame

Stando a quanto si apprende, a tradire il ragazzo è stato il suo atteggiamento, troppo sospetto per passare inosservato. Per questo gli esaminatori hanno chiamato immediatamente i carabinieri e i militari hanno accompagnato il 33enne in caserma. L'uomo è stato perquisito negli uffici dei carabinieri e trovato in possesso di una ricetrasmittente attaccata sul corpo. Questo gli permetteva di ricevere da remoto le risposte ai quiz. Il dispositivo per truccare l'esame comprendeva anche una telecamera, con batteria e sim card, che consentivano di riprendere il foglio con le domande per comunicare la risposta corretta. Il marchingegno elettronico era attaccato al corpo dell'esaminando con un adesivo nero e nascosto sotto la felpa da lui indossata. L'uomo non ha voluto rivelare l'identità del complice.

Il 33enne è stato denunciato per falsa attribuzione di lavori altrui

In seguito agli accertamenti del caso, il 33enne è stato denunciato per falsa attribuzione di lavori altrui. Sono ancora in corso le verifiche per risalire e identificare la persona o le persone all'altro capo dell'apparecchio.