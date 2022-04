Leonardo Lamma morto a Corso Francia: indagini sui lavori di Acea poco dopo l’incidente I lavori stradali di Acea dopo poche ore la morte del diciannovenne Leonardo Lamma sono finiti sotto alla lente d’ingrandimento della Procura.

A cura di Alessia Rabbai

La Procura di Roma indaga sui lavori stradali di Acea a Corso Francia, svolti nella notte di venerdì scorso 8 aprile, poco dopo l'incidente in cui è morto a diciannove anni Leonardo Lamma, caduto dalla sua moto Ktm Duke. Il pubblico ministero Attilio Pisani, come riporta Il Corriere della Sera, vuole verificare il corretto svolgimento dei lavori stradali. Da una parte se Acea sia intervenuta appositamente per coprire il dosso che potrebbe aver fatto perdere al giovane il controllo del veicolo a due ruote, dall'altra, per esaminare come sia stata effettuata la copertura della voragine, che si è aperta a fine marzo scorso.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 del 7 aprile, secondo la famiglia del ragazzo gli operai della multiservizi poche ore dopo, nella notte, si sarebbero adoperati per intervenire sul dosso. Si indaga per omicidio stradale, al momento non c'è nessun nome iscritto sul registro della Procura. Di aiuto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aiutare gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le dichiarazioni fornite da alcuni testimoni. Nel frattempo si attendono i risultati dell'autopsia eseguita sulla salma del diciannovenne, che serviranno a chiarire le cause che hanno portato il decesso.

L'incidente in cui è morto Leonardo Lamma

I genitori di Leonardo Lamma hanno sporto denuncia sulla morte del figlio. Sono convinti che sia morto a causa del dosso che gli ha fatto perdere il controllo della moto, facendogli praticamente ‘da trampolino' perché non spianato adeguatamente. A sostenerlo ci sarebbe un testimone, che, come spiegato dal legale della famiglia Lamma, avrebbe visto tutto. Il pomeriggio di giovedì scorso quando sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla prematura scomparsa di Leonardo, il giovane era in sella alla sua moto e stava percorrendo Corso Francia per raggiungere degli amici a Ponte Milvio, quando ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito a terra. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, nonostante l'intervento del personale sanitario arrivato poco dopo in ambulanza, che ha tentato di rianimarlo.