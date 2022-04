Leonardo Lamma, morto a corso Francia come le amiche Gaia e Camilla: buche e dossi sulla strada Leonardo Lamma e le amiche Gaia e Camilla sono morti a tre anni e qualche metro di distanza, a Corso Francia. Per la morte di Leonardo è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale: occorre fare luce sui lavori all’asfalto.

A cura di Beatrice Tominic

È stata disposta l'apertura di un'inchiesta per omicidio stradale, volta a chiarire l'esatta causa che ha provocato l'incidente in corso Francia in cui ha perso la vita Leonardo Lamma, il 19enne morto nel pomeriggio di giovedì scorso mentre percorreva a bordo della sua moto Ktm Duke corso Francia.

L'incidente è avvenuto a poca distanza da dove, nella notte fra il 21 e il 22 dicembre 2019 sono morte Gaia von Freyman e di Camilla Romagnoli, le due ragazze di appena 16 anni investite da Pietro Genovese. Le due ragazze stavano tornando a casa dopo una cena a cui, come scrive il Corriere della Sera, ha partecipato anche lo stesso Leonardo Lamma, amico delle ragazze, soprattutto di Camilla, che dopo tre anni ha perso la vita in un incidente pochi metri prima dell'attraversamento pedonale dove sono state travolte le due ragazze.

L'inchiesta per omicidio stradale

Nel frattempo, sulla morte del motociclista 19enne, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, anche se non sono ancora presenti indagati: non è da escludere, però, che ad aver provocato l'incidente possa essere stato il rattoppo di una buca sull'asfalto. Come si legge sul quotidiano, infatti, la notte tra giovedì 7 aprile, la data in cui è morto Leonardo e venerdì 8, la strada è stata sottoposta ad alcuni lavori all'asfalto per riappianarla, rendendola nuovamente liscia, come documenterebbe un video girato la notte dopo la morte la morte di Leonardo da alcuni suoi amici. L'intervento all'asfalto, infatti, sembra riguardare proprio la carreggiata in cui il giovane ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sullo spartitraffico.

La voragine su corso Francia

L'incidente, quindi, potrebbe essersi verificato a causa di una scorretta manutenzione dell'asfalto effettuata per rattoppare la buca che si è creata nella giornata di domenica 27 marzo.

Poco meno di due settimane prima dall'incidente che ha visto morire Leonardo, infatti, su corso Francia si è aperta una voragine all'altezza del civico 159 e la carreggiata è stata parzialmente chiusa, provocando disagi alla viabilità. Dopo una settimana, al termine dei lavori di ripristino, la buca è stata colmata, ma resta un dosso sull'asfalto: è proprio sulla carreggiata incriminata che Leonardo ha perso il controllo della moto.

Adesso procederanno le ulteriori analisi per accertare la causa dell'incidente: si dovrà stabilire la velocità del mezzo, ma anche il ruolo del dosso nella vicenda. Per il momento, infatti, sembra essere escluso il coinvolgimento di un altro o più mezzi. Gli avvocati che assistono la famiglia Lamma, intanto, hanno già dichiarato: "Cerchiamo solo di conoscere la verità".